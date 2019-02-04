【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷　施放約150催淚彈 (17:50)

警務處長盧偉聰今午（13日）見記者，就昨日（12日）在金鐘發生反修訂《逃犯條例》市民與警察爆發衝突，他表示警方拘捕11人涉襲警、非法集會、暴動等相關罪行，有22名警員受傷。
盧偉聰稱，行動中施放約150枚催淚彈、約20發布袋彈、數發橡膠子彈，他強調以上數字是約數。警方處理事件時的裝備「與其他國家處理同類暴動的裝備無大分別」，使用該等裝備時「嚴格依循相關指引」。他又稱警務人員「與市民一樣是香港人」，呼籲公眾以和平理性方式表達意見。
盧偉聰表示，警方由昨早8時至昨午3時一直「非常克制」，是在下午3時後有示威者衝擊警方防線，警方才「使用適當武力」制止，並在昨午3時半把示威定性為暴動。他強調警方在處理昨日示威時使用橡膠子彈、布袋彈及催淚彈等「一定係啱」，但會檢討安全距離及是否向示威者頭部發射等細節。至於有示威者遭警方槍傷頭及眼，盧偉聰呼籲事主就「點樣整到個頭」向警方提供資料，稱目前「無辦法憑空就咁樣答大家話係啱定唔啱」。
盧偉聰承認警方有在醫院採取拘捕行動，稱警方是知道有人涉及刑事罪行，才會拘捕涉事者，強調不是「專登去醫院」干擾別人接受治療，並舉例稱若是黑社會分子入院，反問是否因為「在醫院就唔好干擾、唔拉呢？」
另外，盧偉聰表示警方目前有足夠人手及力量處理示威，以及確保香港是法治及和平的社會，「這刻一定不會求助解放軍」。他並稱暫接獲19宗針對警方行動的投訴，警方會詳細、深入及公平地調查，有結果後把報告交予監警會覆核。
盧偉聰晤傳媒期間，有在場記者響應記協呼籲，身穿反光衣、頭盔、面罩等採訪裝備，抗議警方過去數天阻礙記者採訪的行為。
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