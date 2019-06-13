涉冒警狎3女網友　26歲男廚工：未試過逼女仔 (17:15)

庭上播放被告梅錦添（26歲）早前的錄影會面片段。對於當時21歲事主Q指控被告企圖強姦一事，被告稱與Q相約於旺角的酒吧，兩人於凌晨上賓館休息，互相擁吻，但Q表明不想有性行為，故沒有下文。而Q向被告付款1000元，因Q要求「AA制」攤分飲酒和租賓館的費用。

惟被告指出租房錢、飲酒共花費1200元，警員隨即詢問Q理應付600元，為何接受對方的1000元。被告回應稱，「無諗過收到條數」，故接受Q聲稱歸還1000元，而他最終也沒有收到相關費用。

對於33歲事主R指控被告未經同意下肛交，被告供稱沒有與其他女子肛交。至於31歲事主P指控被告強姦，被告稱兩人在P住所自願性交，並承認曾向P稱自己職業為「force」，因他曾任機場保安。

被告補充，可能因他經常認識不同女生，予人感覺「玩弄感情」，而「善後處理唔好」，故遭受不同女生指控；並強調「我好尊重女仔，未試過逼女仔」，又言已不記得事主R及Q，不明白為何事隔已久才報警。聆訊明日（14日）繼續。

其他報道：【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章 爭議交法庭處理

其他報道：理髮店女店主遭前夫淋鏹水 兩途人遭殃同送院

其他報道：DQ案申請終院上訴許可遭駁回 梁國雄須付13.6萬訟費