【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例　外交部：強烈譴責各類暴力 (17:40)

外交部駐港特派員公署今日在facebook專頁節錄劉曉明的專訪內容，劉曉明稱香港政府接獲4500份有關修例的民眾意見和建議，當中「只有1500反對」，又說外界「忽視了有80萬人簽名支持修例」。他認為是「香港內部和外部的一些勢力在利用此事挑起事端」。

另外，外交部發言人耿爽今（13日）在北京出席例行記者會時表示，任何損害香港繁榮穩定行為，都為香港主流民意所反對，任何文明法治社會都不會容忍破壞和平安寧，罔顧法紀的違法行為，強調中央強烈譴責各類暴力行為，支持港府依法予以處置。

（外交部駐港特派員公署facebook/澎湃新聞）

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