【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例　外交部：強烈譴責各類暴力 (17:40)

反對修訂《逃犯條例》的示威昨（12日）演變成激烈衝突，中國駐英國大使劉曉明於當地時間12日接受英國傳媒專訪，表示「中央從未指示香港修例」；又稱周日（9日）遊行人數遭誇大，起初和平的遊行後來變成「襲擊警察」，「警察必須維持秩序，不能責備警察」。
外交部駐港特派員公署今日在facebook專頁節錄劉曉明的專訪內容，劉曉明稱香港政府接獲4500份有關修例的民眾意見和建議，當中「只有1500反對」，又說外界「忽視了有80萬人簽名支持修例」。他認為是「香港內部和外部的一些勢力在利用此事挑起事端」。
另外，外交部發言人耿爽今（13日）在北京出席例行記者會時表示，任何損害香港繁榮穩定行為，都為香港主流民意所反對，任何文明法治社會都不會容忍破壞和平安寧，罔顧法紀的違法行為，強調中央強烈譴責各類暴力行為，支持港府依法予以處置。
（外交部駐港特派員公署facebook/澎湃新聞）
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