【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒　促政府懸崖勒馬撤修例草案 (17:30)

由社聯、社協、社總及立法會社福界議員邵家臻組成的「三會一方」今日（13日）發表聯合聲明表示，政府將昨日（12日）發生的社會事件定義為「騷亂」、「破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為」，以及把參與者定性為「暴徒」，「三會一方」要還參與者一個公允評論，香港人絕非「暴徒」，絕大部分香港人都想以和平理性方式建設一個享有自由、民主、人權、法治的社會。
「三會一方」稱，身為社會工作者，有責任維護人權、促進社會公義，他們觀察到昨日絕大部分參與者是關心香港發展的平民百姓，眾人經歷了6月9日反修例遊行後政府卻無動於衷，唯有再次走上街頭，表達反對修例的訴求。
「三會一方」促請政府懸崖勒馬，撤回《逃犯條例》修訂草案，與市民充分討論，重建社會信心和希望。
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