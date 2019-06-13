【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒　促政府懸崖勒馬撤修例草案 (17:30)

由社聯、社協、社總及立法會社福界議員邵家臻組成的「三會一方」今日（13日）發表聯合聲明表示，政府將昨日（12日）發生的社會事件定義為「騷亂」、「破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為」，以及把參與者定性為「暴徒」，「三會一方」要還參與者一個公允評論，香港人絕非「暴徒」，絕大部分香港人都想以和平理性方式建設一個享有自由、民主、人權、法治的社會。