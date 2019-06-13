【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」 (11:01)

胡志偉續說，警務處長盧偉聰昨將和平示威引發的衝突定性為動亂（應為暴亂），猶如30年前李鵬的「426定性」，「覺得政府想重演六四屠城的血案」。他呼籲，香港人避免面對荷槍實彈的警察而受傷或被捕，但可於合法情況下癱瘓政府，要政府和建制派付上應有代價。

毛孟靜呼籲立法會主席梁君彥取消《逃犯條例》修訂二讀，一旦復會，民主派會嚴厲質詢政府對昨日事件的處理，但民主派正處於兩難，因為若在議會內有肢體衝突，民主派議員被趕離議會，就無法繼續質詢。

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