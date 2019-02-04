【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平　錯判民意親北京陣營有微言 (14:57)

反對修訂《逃犯條例》示威者昨日（12日）在金鐘與警方爆發激烈衝突。曾在2002年至2016年間擔任美國《紐約時報》香港分社社長的Keith Bradsher在《紐時》發表分析文章，形容特首林鄭月娥的強硬姿態，與國家主席習近平對待異見的手法同出一轍。