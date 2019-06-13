【逃犯條例】黃國健感心寒心痛　何俊賢：有工作就回立法會 (11:02)

被問及昨日（12日）是否在警方保護下過夜，他否認，稱自己是「回家睡覺」，認為警方昨日做法適合，已非常忍讓，「幾乎（示威者）攻入立法會才使用適當武力，香港警察是最斯文的警察，（外國）有很多這類場面，外國警察就粗野得多。」他透露，昨日乘小巴離開中區警署後，等待如解封就回立法會開會。

黃國健認為，從畫面上看，昨日的情況被定性「暴亂」是恰當，他說作為港人感到心寒又心痛，「心痛是，他們（示威者）10零廿歲，香港未來靠他們；心寒是為何部分年青人用暴力手法表達訴求。」他稱，因為香港是中國的特區，倘若是中歐、東歐一個小國，昨日的情況就已令政府倒台，反對派就上了台。

漁農界議員何俊賢表示，議員在任何情况，只要有工作就會回立法會，相信不論民主派或建制都已做好準備，但暫未收到通知。被問及今日是否適合開會，他稱交給立法會主席梁君彥決定，相信他有英明決定。被追問昨日建制派議員去了哪裏，他稱「無辦法回應」。

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