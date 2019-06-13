【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢　促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭 (14:55)

譚文豪要求李家超解釋，昨日是李家超還是警務處長盧偉聰「下令以催淚彈、橡膠子彈，護送保皇黨入立法會」；警方多次以催淚彈直射示威者、橡膠子彈瞄準示威者頭部等，是否符合《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」章節。

譚文豪並質疑警方「多次明知故犯向記者群直射胡椒噴劑」，武力恐嚇、辱罵，並以警棍毆打已出示記者證的記者，「甚至有記者被橡膠子彈射中」，要求李家超解釋這些行為有否違反《警察通例》第39章。他同時就多個關於警察濫用截查、搜身權力、不配戴委任證等問題向李家超提出質詢。

譚文豪強調，他提出的質詢「絕對有必要同迫切性」，要求立法會主席梁君彥「唔好幫李家超打掩護」。

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