【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威　城大學生會稱一名學生被捕 (19:04)

【15：51】城市大學學生會編輯委員會表示，他們今日（13日）下午2時確認已有一名身處醫院的城大學生，被警方以暴動罪名拘捕。學生會呼籲，學生入院檢查時可說明受傷位置，但可以不透露受傷的原因及地點。

【15：49】香港大學專業進修學院（HKU SPACE）常務副院長陳龍生向學生發電郵，表示對香港學生及年輕人被橡膠子彈及催淚煙所傷感痛心，稱港大附屬學院管理層對金鐘日漸惡化的情況感到憂慮，非常關注參與示威學生的人身安全。

陳龍生說，明白當政府有負人們時，市民會透過激進手段表達訴求，故感謝示威學生的熱誠，及尊重他們所採取的示威手段。不過，他呼籲學生須明白採取有關手段的後果，促請他們示威期間需時刻留意自身安全。

【12：12】反對修訂《逃犯條例》市民昨（12日）在金鐘與警方爆發激烈衝突，中文大學校長段崇智向學生發信，稱十分關注及擔憂近日發生的事件，有中大學生在事件中受傷及被捕，呼籲學生確保自身和他人的安全，遠離危險地方。

段崇智表示，中大會繼續與學生保持聯絡及溝通，「你們的平安從來都是我們作為師長至為關心的」，又冀各方能保持冷靜和克制，重回理性討論，讓事件得以妥善解決。

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