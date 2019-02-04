【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會　胡志偉斥暴力鎮壓年輕人　黃國健稱修例立場不變 (11:03)

立法會秘書處：今日（13日）約11時表示，不會舉行原定於昨日（12日）進行的大會會議，待立法會主席決定會議時間。至下午近6時再發出通告，表示大會明日（14日）亦不會舉行。
【民主黨胡志偉】未知何時開會，但認為無論如何不能開會，絕不能接受政府昨日（12日）用暴力鎮壓和平示威的年輕人。
【工聯會黃國健】至今對修例立場未有改變，認為作為議員有責任審議條例。
【新民黨葉劉淑儀】未收到通知立法會大會何時開會，要待立法會主席梁君彥安排；認為社會的問題「不是亦不能是」撤回修例可以解決。
相關報道：撤修例無助解決問題 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」
【民主派會議召集人、議會陣線毛孟靜】呼籲立法會主席梁君彥取消《逃犯條例》修訂二讀。
【教育界葉建源】認為不適合開會，擔心任何開會的消息會令社會氣氛更添不安。
【實政圓桌田北辰】現時道路已打通，理論上梁君彥可隨時召開會議，但目前仍未收到通知，期望政府是爭取時間考慮再修改草案，因為一旦開會並進入全體委員會審議階段，便難以提出修訂；願政府斬件式處理，先修例處理台灣個案，其餘待暑假休會後再處理，政府可趁休會再向公眾解說。
【漁農界何俊賢】議員在任何情况，只要有工作就會回立法會，相信不論民主派或建制都已做好準備，但暫未收到開會通知。
逃犯條例 相關報道：
受催淚彈猛攻 睹同路人濺血 年輕人散了又聚 「開真槍都不走」
佔領無大台領導 4萬人網上凝聚 通訊群組協調 同步車堵路人衝路
衝突最少兩重傷 警槍傷示威者頭眼 港台司機中彈吸催淚氣 心跳一度停
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 編輯推介