【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會　胡志偉斥暴力鎮壓年輕人　黃國健稱修例立場不變 (11:03)

【民主黨胡志偉】未知何時開會，但認為無論如何不能開會，絕不能接受政府昨日（12日）用暴力鎮壓和平示威的年輕人。

相關報道：胡志偉斥林鄭「任性」

【工聯會黃國健】至今對修例立場未有改變，認為作為議員有責任審議條例。

相關報道：黃國健感心寒心痛

【新民黨葉劉淑儀】未收到通知立法會大會何時開會，要待立法會主席梁君彥安排；認為社會的問題「不是亦不能是」撤回修例可以解決。

相關報道：撤修例無助解決問題 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」

【民主派會議召集人、議會陣線毛孟靜】呼籲立法會主席梁君彥取消《逃犯條例》修訂二讀。

【教育界葉建源】認為不適合開會，擔心任何開會的消息會令社會氣氛更添不安。

【實政圓桌田北辰】現時道路已打通，理論上梁君彥可隨時召開會議，但目前仍未收到通知，期望政府是爭取時間考慮再修改草案，因為一旦開會並進入全體委員會審議階段，便難以提出修訂；願政府斬件式處理，先修例處理台灣個案，其餘待暑假休會後再處理，政府可趁休會再向公眾解說。

【漁農界何俊賢】議員在任何情况，只要有工作就會回立法會，相信不論民主派或建制都已做好準備，但暫未收到開會通知。

逃犯條例 相關報道：

不斷更新：金鐘最新情況

陳智思：至今仍相信修例無問題

港鐵巴士特別交通安排

金鐘站關閉 市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突

示威者自發清垃圾：自己搞出來就自己負責番

英美歐盟關注港示威 美國會擬提《香港人權民主法案》

反修例變佔鐘 警開槍射膠彈 林鄭月娥重申不撤回

受催淚彈猛攻 睹同路人濺血 年輕人散了又聚 「開真槍都不走」

佔領無大台領導 4萬人網上凝聚 通訊群組協調 同步車堵路人衝路

衝突最少兩重傷 警槍傷示威者頭眼 港台司機中彈吸催淚氣 心跳一度停

大狀：警定性暴動 不影響律政司檢控罪名

家人同反修例 惟囑「勿搞東西」 趁父母上班 中學生偷赴金鐘

社運老手全家動員：一日未死也出來

皇仁百生黑衣考試反修例 校方：不阻撓不處分