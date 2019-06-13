【逃犯條例】立法會今日不舉行大會會議 (11:03)

【10:58】工聯會黃國健表示，至今對修例立場未有改變，認為作為議員有責任審議條例。

被問及昨日是否在警方保護下過夜，他否認，指自己是「回家睡覺」，又認為警方昨日做法適合，已非常忍讓，「幾乎（示威者）攻入立法會才使用適當武力，香港警察是最斯文的警察，（外國）有很多這類場面，外國警察就粗野得多。」他透露，昨日乘小巴離開中區警署後，是等待若解封就回立法會開會。

黃國健認為，從畫面上看，昨日的情况被定性「暴亂」是恰當，他說作為港人感到心寒又心痛，「心痛是，他們（示威者）10零廿歲，香港未來靠他們；心寒是為何部分年青人用暴力手法表達訴求。」他稱，因為香港是中國的特區，倘若是中歐、東歐一個小國，昨日的情况就已令政府倒台，反對派就上了台。

【10:35】金鐘早上大致平靜，部分民主派和建制派議員陸續回到立法會，包括自由黨邵家輝、民主黨胡志偉和涂謹申、民主派會議召集人毛孟靜、教育界議員葉建源、建測規園界議員謝偉銓、漁農界議員何俊賢等。

胡志偉表示，未知何時開會，但認為無論如何不能開會，絕不能接受政府昨日（12日）用暴力鎮壓和平示威的年輕人。他說，金鐘和中環現在四處都是警察，反問「這是否我們的香港」，批評特首林鄭月娥帶給香港的禍害遠超想像，「她還夠膽說是兩個孩子的媽媽，不能讓香港人任性，其實最任性是她」。

胡志偉續說，警務處長盧偉聰昨將和平示威引發的衝突定性為動亂（應為暴亂），猶如30年前李鵬的「426定性」，「覺得政府想重演六四屠城的血案」。他呼籲，香港人避免面對荷槍實彈的警察而受傷或被捕，但可於合法情況下癱瘓政府，要政府和建制派付上應有代價。

毛孟靜稱，開會前須有1小時會議通知。她呼籲主席梁君彥取消《逃犯條例》修訂二讀，一旦復會，民主派會嚴厲質詢政府對昨日事件的處理，但民主派正處於兩難，因為若在議會內有肢體衝突，民主派議員被趕離議會，就無法繼續質詢。葉建源和涂謹申亦認為不適合開會，葉建源擔心，任何開會的公布會令社會氣氛更添不安。

漁農界議員何俊賢表示，議員在任何情况，只要有工作就會回立法會，相信不論民主派或建制都已做好準備，但暫未收到通知。被問及今日是否適合開會，他稱交給立法會主席梁君彥決定，相信他有英明決定。被追問昨日建制派議員去了哪裏，他稱「無辦法回應」。

實政圓桌田北辰說，現時道路已打通，理論上立法會主席梁君彥可隨時召開會議，但目前仍未收到通知，期望政府是爭取時間考慮再修改草案，因為一旦開會並進入全體委員會審議階段，便難以提出修訂。他表示仍抱希望，願政府斬件式處理，先修例處理台灣個案，其餘部分就待暑假休會後再處理，政府可趁休會時間再向公眾解說。

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