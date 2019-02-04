【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞　環球時報：騷亂令親者痛仇者快 (14:51)

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另一份內地官媒《環球時報》發表題為〈香港出現的騷亂令親者痛仇者快〉社評，認為「星期三出現的這一幕可謂令親者痛，仇者快。西方媒體星期三的報道充斥了幸災樂禍和惡毒唱衰香港的調子......香港激進反對派不是在謀整個香港社會的福祉，而是出於政治私利與外部敵視中國大陸的勢力沆瀣一氣。香港市民們需要認清那些勢力試圖欺騙、誤導他們，利用他們實現那些勢力自己的利益。我們相信，這樣的認識會逐漸積累起來。香港人的利益究竟在哪裏，誰真正為香港好，畢竟日久見人心」。

（人民日報/環球時報）

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