【逃犯條例】金鐘站關閉　市民多花10分鐘上班　理解示威行動盼減少衝突 (08:29)

港鐵金鐘站早上仍關閉，清晨約6時，金鐘站附近開始有人上班，有市民認同言論自由重要，但認為示威者行為影響一般市民生活，亦有上班市民認為特首林鄭月娥不理會周日（9日）遊行人士訴求，理解示威者有進一步行動，另有市民希望警方和示威者均減少暴力衝突。
在力寶中心上班的張先生表示，因金鐘站關閉，要在中環站步行至上班地點，較平日花約30分鐘增多約10至15分鐘。他說，社會發生這樣的事，作為市民很無奈，只能配合，今早提早起牀。對於昨日金鐘的衝突，張先生認為全香港人也不願見，「希望盡力少些暴力衝突，哪邊都好」。
在金鐘站乘港鐵到九龍上班的陳小姐稱，今早需先花約10分鐘，乘的士至中環站或香港站轉車，雖有少許不便，但覺得不緊要，她周日也有上街，「親愛的特首說譴責暴力行為，其實我們周日遊行時是沒有暴力情況，很和平的方式表達，她都ignore（忽視）我們，所以進一步（行動）我都覺得可以理解」。
在金鐘站附近上班的吳先生表示，平日上班時會在金鐘站下車，今日要從中環站步行至金鐘，雖覺得時間尚早影響不大，但較平日用多了約10分鐘，造成少許不便，「當然不想香港這樣子」，認為示威者行為不守法，「表達意願有很多方法，可以上街，但不應霸佔主要幹道，影響一般市民的生活，要作出平衡，言論自由很重要，但其他市民也需生活」。
記者在金鐘站出口現場所見，有欲前往海洋公園的旅客不懂如何乘搭接駁巴士。
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