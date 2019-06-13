【逃犯條例】示威者自發清垃圾：自己搞出來就自己負責番 (04:49)

午夜後仍然留守、20多歲的王小姐表示，周二晚（11日）已開始參與，警方發射催淚彈等時自己剛好回家休息而不在場，「但其他人就沒有那樣好彩」。她昨晚與友人自發到場搬運物資和清理垃圾，她表示，女孩子不能上前線，但發現街上很多垃圾，故幫忙收拾物品，「其實不清條街，之後也是清潔工人去執拾」，她解釋，作為年輕人希望出分力，「因為我們自己搞出來，就自己要負責番」。

居港台灣人：擔心修例通過受影響

同行年約30歲的陳小姐來自台灣，來港投身醫療行業工作數年，她說，佔中事件後，有感近年香港自由逐漸收窄，又如台灣也曾發生太陽花運動，希望今次為香港盡一點力，故下班後來幫忙收拾垃圾。作為台灣人，陳小姐憂慮逃犯條例修訂通過，「都會擔心呀，其實在香港生活也會很危險，台灣的朋友來香港也有些問題」。

內地人：親身體驗 衝擊很大

來自廣州的阿宇（化名）凌晨來到在被佔據的馬路，阿宇表示，本來是來港旅遊，但遇上周日（9日）的大遊行，感覺上遊行的市民很團結，昨日早上也到了金鐘，在旁觀察示威，其間嗅到催淚煙，「當催淚煙霧彈隨風吹過來，我也是第一次感受到那種感覺……沒法形容，特別難受，大家知道我因催淚煙受傷，三四個人一齊幫我忙，幫我澆水」，他說，當時身旁示威者不知他是內地人。

阿宇說，遊行和示威對他衝擊很大，因內地官媒以「反動」和「港獨」等描寫香港遊行或示威行動，「在大陸從來沒有看過這種東西」，「大家為了捍衛自己利益和權利，勇敢不怕拿着槍的防暴人員」，亦有人自發收拾垃圾，「感覺香港人是可愛的」。

對於修例，阿宇認為香港一旦通過《逃犯條例》修訂，將會與內地變成一樣，又說內地媒體形容通過修例對香港「百益而無一害」，但親身到場後，發現修例會損害香港人的切身利益，包括言論自由。

另外，設於夏慤道近和記大廈的路障，曾有地盤工從路障中取出雜物，放回旁邊的工地，但整個路障架構至凌晨4時仍未有清理好。

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