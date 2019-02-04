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【逃犯條例．不斷更新．多圖】警海富中心旁截查可疑車輛　集會者批「胡亂執法」 (13:29)

【12:57】海富中心旁，警方稱發現可疑車輛截查，立法會議員許智峯、張超雄及梁耀忠到場了解，並質疑警方截查準則。近200名集會者到場聲援，有人批評警方「胡亂執法」。

【11:51】立法會議員張超雄在海富中心對出橋上，與近百名示威者對話。有示威者稱目前政府仍未同意撤回修例，市民只能繼續「集結力量」，並提出到添馬公園集會，不少在場人士喊好，並出發到添馬公園。

【11:46】多人身處添馬公園，眾人分散，有人整理物資。警員6、7人一隊巡邏，氣氛平靜。

【11:37】立法會議員鄺俊宇及胡志偉到中信大廈天橋，鄺俊宇表示，立法會今日不會開會，自言與民眾「在同一條船上」，集會原則是「不流血，不被捕」，呼籲在場民眾「分散」，或可到附近閒遊。上午11時半左右，中信橋上示威者幾乎悉數離開。

【11:15】於添美道連接中信大廈天橋上，一名白衣女子走向警方防線鐵馬要求開路，讓示威者可進入立法會示威，其後有近百名示威者上前聲援，高呼「反送中」，「撤回」等口號。有參與的大學生表示，昨日有到場衝擊，見政府不肯撤回修例，故決定今日再抗議，不排除衝擊。

橋上示威者人數已超過300人，大部分是年輕人，亦有中年人。鐵馬前排警員已戴上頭盔，手執盾牌戒備。

【11:00】立法會秘書處發出電郵通知，今日（13日）不會舉行原定於昨日進行的大會會議，待立法會主席決定會議時間。

相關報道：胡志偉：無論如何不能開會 何俊賢相信梁君彥「有英明決定」

【10:30】添美道連接中信大廈天橋上，有戴口罩男子向警方高舉「香港加油 Hong Kong ADD OIL」標示，近百名民眾聚集，部分戴上口罩及身穿黑衣，帶着裝有口罩的尼龍袋，詢問附近民眾「要不要口罩」。

【10:21】立法會所在的金鐘一帶現時回復平靜，多名建制派議員返回立法會等候。實政圖桌立法會議員田北辰回覆明報查詢時表示，至今未收到開會通知，形容情況有點「怪」，期望政府是爭取時間，再就《逃犯條例》修訂作修改。

【09:30】立法會議員田北辰今早近9時半接受港台節目訪問，他稱仍在家中，尚未收到立法會主席梁君彥就會議時間的通知，相信「至少未來1小時不會開會」。

【09:27】立法會議員梁美芬、李國麟、莫乃光、邵家輝已進入立法會。

【09:19】金鐘太古廣場今日繼續關閉，有市民要橫過金鐘道上班。

【08:30】自由黨立法會議員邵家輝早上8時許到達立法會外，花約10分鐘也找不到入口。邵家輝在尋找入口時表示，立法會本身會在早上9時開會，故作為立法會議員，要履行職責開會。被問到大會是否繼續審議《逃犯條例》修訂，他稱不知道，只說「一早有個schedule」，希望香港市民理性、和平表達意見。

他強調，阻礙立法會議員開會是刑事罪行，切勿以身試法。被問到反對聲音這樣大，是否應暫停審議修例草案，他回應：「交給大家所有議員決定。」

【08:26】金鐘站早上仍關閉，清晨約6時，金鐘站附近開始有人上班。有市民認為特首林鄭月娥不理會周日（9日）遊行人士訴求，理解示威者有進一步行動，另有市民希望警方和示威者均減少暴力衝突。相關報道：市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突

【06:00】政府行政署表示，基於保安理由，今日和明日（13日及14日）政府總部暫停開放。政府人員毋須返回政府總部工作，按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。

【05:35】港鐵原於5時07分表示今早金鐘站會如常關放，但近半小時後發出修正信息，表示因應警方要求，金鐘站仍要關閉。今早荃灣線及港島線來回方向的列車現時不停金鐘站。南港島線列車則行走海怡半島至海洋公園站。車站及列車均會作出廣播提醒乘客。港鐵正安排免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站。乘客需計劃好行程及為行程預留充裕時間。

05:00金鐘道近渣打花園至警察總部路段逐漸開通，但路旁仍有大量垃圾，電車軌附近亦有花槽塌下，金鐘道有兩架電車公司車輛協助清理。警方亦開始清理示威者設於干諾道中近夏慤道交界的路障和路邊垃圾。

【02:59】凌晨2時後，警員清除路障後金鐘道道路已局部開通。干諾道中近美國銀行中心一個地盤外，有市民自發到場清理路上雜物，也有地盤工人把被示威者拿走作路障的物資，逐一搬回地盤內。

【01:59】昨日（12日）整天的衝突造成最少72人受傷，反對修訂《逃犯條例》的示威者至今日（13日）凌晨1時後部分已散去，近政府總部及立法會旁的道路，包括添華道、添美道未見有示威者，多名警員在場戒備。部分示威者留守在金鐘道、干諾道中及夏慤道交界、近和記大廈對出馬路至中環的路段，並以竹枝等雜物分隔馬路。大會堂停車場對出路面部分，的士、私家車等車輛已可駛入。

中環干諾道中和記大廈至文華東方酒店一段馬路，午夜後仍有示威者集結，約數十人聚集。示威者昨晚在和記大廈工地搬運竹枝雜物設置的路障，與警方在夏慤道天橋橋面佈防位置相距約數十米。有駕駛者不知道馬路被佔據，駛入後再掉頭離開。

中環一帶，一度佔據德輔道中的示威者大部分已離去，並帶走剩餘物資，但示威者早前在馬路設置的路障未有移走，道路仍未全線開通。

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