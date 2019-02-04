【逃犯條例】逾200特首選委聯署要求林鄭月娥下台　重新選特首（附名單） (23:55)

他們批評，林鄭月娥漠視民意、不願撤回《逃犯條例》修訂，今日因政府的冷漠引發民眾自發的佔領運動，卻遭到警方暴力清場，較當年雨傘運動以更暴力方式對待示威者，認為林鄭月娥已盡失其正當性，必須引咎下台，並重新改選新任特首。

聯署者名單如下：（截至晚上10時41分）

中醫界 曾鈺婷

中醫界 李宇銘

中醫界 李家麟

中醫界 胡嘉兒

中醫界 關家倫

宗教界 基督教 林亨利

宗教界 基督教 楊得宇

宗教界 基督教 陳可欣

宗教界 天主教 溫少輝

宗教界 天主教 郭子錕

工程界 伍焯煒

工程界 倪學仁

工程界 姚國威

工程界 張振傑

工程界 李智明

工程界 歐偉雄

工程界 王家鏘

工程界 董仲賢

工程界 陳建勇

工程界 黎廣德

建測界 吳永輝

建測界 姚瑞賢

建測界 李鉞

建測界 陳耀輝

建測規園界 Paul Zimmerman

建測規園界 劉紹禧

建測規園界 姚瑞賢

建測規園界 敖鋅琦

建測規園界 林芷筠

建測規園界 蔣偉騏

建測規園界 關兆倫

建測規園界 陳堯坤

建測規園界 陳潔華

建測規園界 高嘉雲

建測規園界 黃智鈞

建測規園界 黎可頴

建測規園界 林穎茵

教育界 黃克亷

教育界 何志偉

教育界 張銳輝

教育界 曾瑞明

教育界 潘天賜

教育界 田方澤

教育界 關淑玲

教育界 陳仁啟

教育界 陳曦彤

教育界 陳杏英

教育界 馮德華

教育界 馮碧儀

教育界 黎志強

會計界 劉婉明

會計界 原樹堂

會計界 吳潔儀

會計界 張振邦

會計界 李健恆

會計界 李淑儀

會計界 梁文俊

會計界 梁文傑

會計界 楊志良

會計界 王嘉盈

會計界 王鳯儀

會計界 繆亮

會計界 范寶琦

會計界 蒲錦文

會計界 蔡啓昇

會計界 蔡志光

會計界 許志全

會計界 譚香文

會計界 鄭皓朗

會計界 關梓謙

會計界 陳耿廸

會計界 韋志堅

會計界 馮領業

會計界 黃健菁

法律界 Michael Vidler

法律界 何俊仁

法律界 何俊麒

法律界 吳思諾

法律界 張惠儀

法律界 張耀良

法律界 張達明

法律界 彭耀鴻

法律界 文浩正

法律界 林洋鋐

法律界 查錫我

法律界 梁家傑

法律界 潘淑瑛

法律界 潘熙

法律界 王學今

法律界 石書銘

法律界 葉海琅

法律界 譚俊傑

法律界 郭憬憲

法律界 鄭瑞泰

法律界 阮陳淑怡

法律界 陳景生

法律界 黃國桐

法律界 黃宇逸

法律界 黃瑞紅

法律界 黃鶴鳴

社會福利界 丁惠芳

社會福利界 伍銳明

社會福利界 余紀讓

社會福利界 倫智偉

社會福利界 劉翀

社會福利界 卜福晨

社會福利界 吳雄暉

社會福利界 周耀康

社會福利界 張國柱

社會福利界 張志偉

社會福利界 曾健超

社會福利界 李允平

社會福利界 李志剛

社會福利界 李志雄

社會福利界 林韻芝

社會福利界 梁傳孫

社會福利界 楊森

社會福利界 王惠芬

社會福利界 簡志偉

社會福利界 羅健熙

社會福利界 翟冬青

社會福利界 葉建忠

社會福利界 許錦成

社會福利界 許麗明

社會福利界 賴仁彪

社會福利界 鄭耀彤

社會福利界 陳文宜

社會福利界 陳芷瑋

社會福利界 麥海華

社會福利界 麥潤培

社會福利界 麥詠天

社會福利界 蘇潔燕

衛生服務界 何嘉雯

衛生服務界 劉凱文

衛生服務界 劉愷寧

衛生服務界 唐展峰

衛生服務界 姚頌恩

衛生服務界 張嘉宜

衛生服務界 戚雅妍

衛生服務界 李詠嫻

衛生服務界 洪梓然

衛生服務界 温愷詠

衛生服務界 葉劍青

衛生服務界 蘇衍霈

衛生服務界 袁偉傑

衛生服務界 譚少雯

衛生服務界 趙卓邦

衛生服務界 趙鳳玲

衛生服務界 鄒凱詩

衛生服務界 陳綺華

衛生服務界 馬旗

衛生服務界 馮轉娣

衛生服務界 高展鵬

衞生服務界 列明慧

衞生服務界 吳志傑

衞生服務界 唐亮鈞

衞生服務界 李慧雯

衞生服務界 王詠詩

衞生服務界 陳少清

資訊科技界 吳其彥

資訊科技界 單仲偕

資訊科技界 宋安來

資訊科技界 容志偉

資訊科技界 方保僑

資訊科技界 李勁華

資訊科技界 林德基

資訊科技界 林逸明

資訊科技界 梁兆昌

資訊科技界 楊和生

資訊科技界 楊婉翔

資訊科技界 王百羽

資訊科技界 羅浩林

資訊科技界 葉旭暉

資訊科技界 邱智堅

資訊科技界 鄭斌彬

資訊科技界 關德華

資訊科技界 陳宇明

資訊科技界 陳澤滔

資訊科技界 麥志烈

資訊科技界 黃浩華

資訊科技界 黎智富

醫學界 劉文欽

醫學界 張永融

醫學界 張臻善

醫學界 彭張華

醫學界 彭潔儀

醫學界 李盈姿

醫學界 李福基

醫學界 梁婉儀

醫學界 梁杰仁

醫學界 楊聿川

醫學界 歐耀佳

醫學界 盧詠琛

醫學界 胡金榮

醫學界 衛兆輝

醫學界 覃天笙

醫學界 鄺葆賢

醫學界 馮偉正

醫學界 黃任匡

醫學界 龍振邦

高等教育界 方子華

高等教育界 朱偉志

高等教育界 翁愛明

高等教育界 鄭漢文

高等教育界 阮穎嫻

高等教育界 陳家明

高等教育界 陳惜姿

高等教育界 黃志偉

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