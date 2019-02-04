【逃犯條例】逾200特首選委聯署要求林鄭月娥下台　重新選特首（附名單） (23:55)

2017年3月26日，林鄭月娥以777票當選第五屆行政長官。208名選委參與聯署，佔有份投票選特首的1200名選委約百分之十七，包括黎廣德、張銳輝、張達明、查錫我、梁家傑和潘熙等，要求林鄭月娥下台、停止警方暴力及撤回逃犯修例。
他們批評，林鄭月娥漠視民意、不願撤回《逃犯條例》修訂，今日因政府的冷漠引發民眾自發的佔領運動，卻遭到警方暴力清場，較當年雨傘運動以更暴力方式對待示威者，認為林鄭月娥已盡失其正當性，必須引咎下台，並重新改選新任特首。
聯署者名單如下：（截至晚上10時41分）
中醫界 曾鈺婷
中醫界 李宇銘
中醫界 李家麟
中醫界 胡嘉兒
中醫界 關家倫
宗教界 基督教 林亨利
宗教界 基督教 楊得宇
宗教界 基督教 陳可欣
宗教界 天主教 溫少輝
宗教界 天主教 郭子錕
工程界 伍焯煒
工程界 倪學仁
工程界 姚國威
工程界 張振傑
工程界 李智明
工程界 歐偉雄
工程界 王家鏘
工程界 董仲賢
工程界 陳建勇
工程界 黎廣德
建測界 吳永輝
建測界 姚瑞賢
建測界 李鉞
建測界 陳耀輝
建測規園界 Paul Zimmerman
建測規園界 劉紹禧
建測規園界 姚瑞賢
建測規園界 敖鋅琦
建測規園界 林芷筠
建測規園界 蔣偉騏
建測規園界 關兆倫
建測規園界 陳堯坤
建測規園界 陳潔華
建測規園界 高嘉雲
建測規園界 黃智鈞
建測規園界 黎可頴
建測規園界 林穎茵
教育界 黃克亷
教育界 何志偉
教育界 張銳輝
教育界 曾瑞明
教育界 潘天賜
教育界 田方澤
教育界 關淑玲
教育界 陳仁啟
教育界 陳曦彤
教育界 陳杏英
教育界 馮德華
教育界 馮碧儀
教育界 黎志強
會計界 劉婉明
會計界 原樹堂
會計界 吳潔儀
會計界 張振邦
會計界 李健恆
會計界 李淑儀
會計界 梁文俊
會計界 梁文傑
會計界 楊志良
會計界 王嘉盈
會計界 王鳯儀
會計界 繆亮
會計界 范寶琦
會計界 蒲錦文
會計界 蔡啓昇
會計界 蔡志光
會計界 許志全
會計界 譚香文
會計界 鄭皓朗
會計界 關梓謙
會計界 陳耿廸
會計界 韋志堅
會計界 馮領業
會計界 黃健菁
法律界 Michael Vidler
法律界 何俊仁
法律界 何俊麒
法律界 吳思諾
法律界 張惠儀
法律界 張耀良
法律界 張達明
法律界 彭耀鴻
法律界 文浩正
法律界 林洋鋐
法律界 查錫我
法律界 梁家傑
法律界 潘淑瑛
法律界 潘熙
法律界 王學今
法律界 石書銘
法律界 葉海琅
法律界 譚俊傑
法律界 郭憬憲
法律界 鄭瑞泰
法律界 阮陳淑怡
法律界 陳景生
法律界 黃國桐
法律界 黃宇逸
法律界 黃瑞紅
法律界 黃鶴鳴
社會福利界 丁惠芳
社會福利界 伍銳明
社會福利界 余紀讓
社會福利界 倫智偉
社會福利界 劉翀
社會福利界 卜福晨
社會福利界 吳雄暉
社會福利界 周耀康
社會福利界 張國柱
社會福利界 張志偉
社會福利界 曾健超
社會福利界 李允平
社會福利界 李志剛
社會福利界 李志雄
社會福利界 林韻芝
社會福利界 梁傳孫
社會福利界 楊森
社會福利界 王惠芬
社會福利界 簡志偉
社會福利界 羅健熙
社會福利界 翟冬青
社會福利界 葉建忠
社會福利界 許錦成
社會福利界 許麗明
社會福利界 賴仁彪
社會福利界 鄭耀彤
社會福利界 陳文宜
社會福利界 陳芷瑋
社會福利界 麥海華
社會福利界 麥潤培
社會福利界 麥詠天
社會福利界 蘇潔燕
衛生服務界 何嘉雯
衛生服務界 劉凱文
衛生服務界 劉愷寧
衛生服務界 唐展峰
衛生服務界 姚頌恩
衛生服務界 張嘉宜
衛生服務界 戚雅妍
衛生服務界 李詠嫻
衛生服務界 洪梓然
衛生服務界 温愷詠
衛生服務界 葉劍青
衛生服務界 蘇衍霈
衛生服務界 袁偉傑
衛生服務界 譚少雯
衛生服務界 趙卓邦
衛生服務界 趙鳳玲
衛生服務界 鄒凱詩
衛生服務界 陳綺華
衛生服務界 馬旗
衛生服務界 馮轉娣
衛生服務界 高展鵬
衞生服務界 列明慧
衞生服務界 吳志傑
衞生服務界 唐亮鈞
衞生服務界 李慧雯
衞生服務界 王詠詩
衞生服務界 陳少清
資訊科技界 吳其彥
資訊科技界 單仲偕
資訊科技界 宋安來
資訊科技界 容志偉
資訊科技界 方保僑
資訊科技界 李勁華
資訊科技界 林德基
資訊科技界 林逸明
資訊科技界 梁兆昌
資訊科技界 楊和生
資訊科技界 楊婉翔
資訊科技界 王百羽
資訊科技界 羅浩林
資訊科技界 葉旭暉
資訊科技界 邱智堅
資訊科技界 鄭斌彬
資訊科技界 關德華
資訊科技界 陳宇明
資訊科技界 陳澤滔
資訊科技界 麥志烈
資訊科技界 黃浩華
資訊科技界 黎智富
醫學界 劉文欽
醫學界 張永融
醫學界 張臻善
醫學界 彭張華
醫學界 彭潔儀
醫學界 李盈姿
醫學界 李福基
醫學界 梁婉儀
醫學界 梁杰仁
醫學界 楊聿川
醫學界 歐耀佳
醫學界 盧詠琛
醫學界 胡金榮
醫學界 衛兆輝
醫學界 覃天笙
醫學界 鄺葆賢
醫學界 馮偉正
醫學界 黃任匡
醫學界 龍振邦
高等教育界 方子華
高等教育界 朱偉志
高等教育界 翁愛明
高等教育界 鄭漢文
高等教育界 阮穎嫻
高等教育界 陳家明
高等教育界 陳惜姿
高等教育界 黃志偉
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