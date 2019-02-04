【逃犯條例‧短片】民權觀察批警使用過量武力　15米短距離直射催淚彈做法危險 (22:03)

民權觀察關注警察多次使用催淚彈槍，指出他們以直射方式，向示威者發射催淚彈。其中一個紀錄，警察與示威者目測相距只有約15米，民權觀察質疑有關做法危險，並違反催淚彈槍的使用方式，以及可對示威者造成嚴重身體傷害，與驅散示威者的目的不符。

民權觀察注意到至少兩宗警察以警棍持續毆打已被制服示威者的事件。另外，「速龍小隊」在使用警棍驅散示威者時，即使示威者已背向警方離開，警員仍以警棍襲擊示威者的背部，認為這些武力的使用是明顯過量，超出驅散或拘捕示威者的目的。

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