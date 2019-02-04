【逃犯條例】監警會前委員聯署呼籲各方克制　兩醫生工會譴責警方處理方法 (22:20)

【22:20更新】香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟聯合發表聲明，嚴厲譴責警方處理今日（12日）示威的方法，並為此感到極度不滿和痛心。兩醫生工會指出，警方在集會氣氛變得緊張初期，便向示威者使用武力和不合比例、過量的催淚氣體，甚至使用不對等的武器，包括布袋彈及橡膠子彈，當中瞄準射向示威者頭部及新聞工作者，批評有關舉動不是以驅散人群為目的，呼籲警方和集會者保持克制，盡快停止所有暴力行為，以及停止任何危害他人人身安全的行動。
兩醫生工會亦表示，《逃犯條例》修訂討論至今，社會各界表達多項疑慮，6月9日更有過百萬名市民上街表達不滿，然而，政府並沒有停下來用心聆聽市民聲音，促使今天一群市民到立法會表達意見，促請政府暫停立法會審議《逃犯條例》，並重啟公眾諮詢。
【21:34】金鐘今日（12日）因反對修訂《逃犯條例》而爆發衝突，監警會前委員聯署發表聲明，包括前主席郭琳廣、翟紹唐，他們對近日就移交逃犯修訂法案所引發的警民衝突，表示感到極度痛心及憂心，呼籲示威民眾保持克制，不要衝擊警方防線，和平理性地表達自己的訴求。「警方也要保持克制，不要使用過度武力，避免造成傷亡。」
香港建築師學會亦發表聲明，稱因應最近社會情况發展，懇請政府就修例再作廣泛諮詢，充分考慮各方意見後，才再作提案。
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