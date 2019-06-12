【逃犯條例】林鄭譴責暴動　籲市民遠離暴力 (21:03)

她說，今日有人不顧市民安危，佔據及堵塞馬路，癱瘓交通，嚴重影響社會運作，從下午開始，有人多次衝擊警方防線，做出危險甚至可致命的行為，包括放火、利用削尖的鐵枝、掟磚攻擊警察，破壞附近公共設施，令到一般市民、令到原本想和平表達意見的年輕人，令記者傳媒、警察、公務員同事的安危受到嚴重威脅，我們必須強烈譴責。

她說，這些騷亂場面近年已經不是第一次，香港是一個自由、多元的社會，對任何事都有不同意見，但是無論贊成或反對，表達意見的方式都有一個底線，如果用激進暴力的手段，就可以達到目的，這個場面只會愈演愈烈，肯定對香港帶來傷害。

林鄭月娥希望，社會盡快回復秩序，更加不希望有人在暴動中受傷，並呼籲市民大眾遠離暴力，她最後說：「我深信香港這個文明社會，仍然可以用文明、理性、守法的方式，表達意見，為香港的利益解決任何問題。」

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