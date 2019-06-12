【逃犯條例】民主派促梁君彥不應再就修例開會 (20:46)

毛孟靜稱，要求立法會主席梁君彥不應再就修例事宜開會；稱若任何一日立法會就修例開會，都會希望市民可包圍立法會，但希望能和平、理性，市民要着重自身安全；就如今早情况般有序。

工黨張超雄稱，示威均是年輕人，不少甚至在討論要補課，形容他們「好乖，係我哋細路」，想像不到警察會開槍，憂慮香港會失去年輕一代，呼籲市民罷工、罷課、罷市，再度包圍立會，「勿任由惡法通過」。

民主黨尹兆堅稱，不少立法會議員曾前往調停衝突，惟他在表明自己為立法會議員後，仍遭警方三度噴胡椒噴霧，憂慮其他示威者情况更不堪設想。他強調現時僅林鄭月娥一人可解決社會危機，只要她宣布不硬上即可。該黨鄺俊宇直斥林鄭是「失心瘋」、與港人為敵、宣戰，強調年輕人攻擊力不強，何以要動刀槍，直斥林鄭「賣港」。

資訊科技界莫乃光稱，雨傘運動期間，林太曾相約建制派、泛民往官邸商討對策，惟上任特首一職後卻是「差過梁振英」，質疑她如何對得住港人。

公民黨譚文豪稱，梁振英做不到的事，在雨傘時不敢開槍，林鄭亦做得出，強調不要怪責年輕人仇視警方、政府，呼籲勿再害香港，應立即撤回修例並下台。

教育界葉建源表示，譴責政府警方使用不必要武力對付年輕人及市民，他稱在罷課的同時，亦不會罷教，會以其他方式探討事件的不同問題，學生應避免到危險地方，不願有更多不必要的人身傷害。

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