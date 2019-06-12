【逃犯條例】教區輔理主教夏志誠：見社會撕裂　不知怎算好 (20:03)

宗教界領袖今午（12日）開會，商議就反對修訂逃犯條例引發的嚴峻形勢約見官員，香港教區夏志誠輔理主教會後表示，將會約見政府官員及立法會主席，或其代表，但他慨嘆，看見現有社會撕裂，他也不知怎算好。
被問到如何評估政府取態，夏志誠表示不太樂觀，並對有多人在衝突中受傷感到十分難過。
他認為，現有事態發展，對整個社會傷害非常大，「那撕裂、那裂痕，不知怎算，我都不知怎算，不知有何出路，好無助，又不甘心。香港人有一份不甘心，我們的核心價值、人身安全應有保障」。
對於今日下午警民的對峙衝突，他說：「唉……兩個人打架，一個話你打先，另一個又話你開始先。唉……一般來說，一方有公權力，責任比另一方大，因為你有武器，這個好明顯，對自己的克制應比另一方更大，責任更大。」
夏志誠接受《明報》記者查詢後即趕往灣仔，他說，該處有聖堂設救傷站，他正前往慰問年輕人。
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