【逃犯條例】教區輔理主教夏志誠：見社會撕裂　不知怎算好 (20:03)

被問到如何評估政府取態，夏志誠表示不太樂觀，並對有多人在衝突中受傷感到十分難過。

他認為，現有事態發展，對整個社會傷害非常大，「那撕裂、那裂痕，不知怎算，我都不知怎算，不知有何出路，好無助，又不甘心。香港人有一份不甘心，我們的核心價值、人身安全應有保障」。

對於今日下午警民的對峙衝突，他說：「唉……兩個人打架，一個話你打先，另一個又話你開始先。唉……一般來說，一方有公權力，責任比另一方大，因為你有武器，這個好明顯，對自己的克制應比另一方更大，責任更大。」

夏志誠接受《明報》記者查詢後即趕往灣仔，他說，該處有聖堂設救傷站，他正前往慰問年輕人。

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