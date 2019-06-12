【逃犯條例】警發稿稱「採取行動制止暴動」　促示威者盡快離開 (18:28)

警方下午5時42分經政府新聞處發稿，題為〈警方採取行動制止暴動〉。新聞稿指出，今日（12日）早上約8時，大批在立法會附近集結的示威者突然衝出龍和道及夏慤道阻塞交通，霸佔道路，包圍車輛及警車，並毁壞這些車輛，令被包圍人士有危險。
警方表示，示威者堆放多重鐵馬在路面，並撬起行人路的磚塊，拆毁馬路邊的欄柵以製造路障。示威人士對金鐘附近一帶包括龍和道、添美道、夏慤道、金鐘道及告士打道的道路造成嚴重阻塞，並以暴力手段圍堵及衝擊立法會大樓。
警方稱，由於示威人士多次衝擊警方防線，造出危險甚至可以致命的動作，包括放火及使用削尖的鐵枝和磚頭攻擊現場的警務人員，警方經多次發出警告無效後，遂提升武力。
警方嚴厲譴責這些暴力行為，呼籲市民切勿進入金鐘一帶，要求現時在金鐘及中區一帶的示威者應立即停止衝擊警方防線，並盡快離開現場。
警方重申，絕不容許破壞公共秩序和公共安全的行為，會果斷執法，恢復社會秩序，保障公眾安全。
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