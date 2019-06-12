【逃犯條例．短片】盧偉聰：金鐘已陷騷亂　倘示威者停衝擊便不會清場 (17:11)

有反對立法會二讀《逃犯條例》修訂的示威者下午在立法會大樓、政府總部外圍、添馬公園，以及添華道、夏慤道，與警方激烈衝突。警務處長盧偉聰表示，現場已陷入騷亂，警方有使用橡膠彈來應付，但只要示威者停止衝擊，便不會清場。
盧偉聰在灣仔警察總部稱，警方今日（12日）一直表現克制及容忍，但下午事發時卻遭「暴徒」拋擲鐵枝、鐵馬和磚頭等，「可以殺人」，加上防線受嚴重衝擊，已經陷入「騷亂」，所以警方出動警棍、胡椒噴劑、催淚水劑、布袋彈、橡膠彈和手擲催淚彈等來應付。
盧偉聰指摘暴徒不負責任，若是表達意見，根本不應傷害在場警察及無辜人士，但今早也已有人阻止被困馬路車輛和無辜市民離開。他呼籲在場者停止衝擊及離開現場，並有信心及作果斷行動控制情况；其他公眾則不宜進入金鐘一帶。
盧偉聰回應提問時表示，當局暫時一定不會宣布香港要進入緊急狀態或宵禁，在衝突現場者只要停止衝擊行為，警方亦會停止使用上述武器，也不會清場。他呼籲有份衝突者「停一停、諗一諗」；示威者與警方原本各有防線，警方若不及早出動上述武器阻止，「有人或者會搵條鐵通插我啲同事」。
警察公共關係科高級警司江永祥補充，事發時曾有人放火；對被問及在場者若不離開，警方會把行動升級，他表示言之尚早，又稱現場警員若非感生命受嚴重威脅，亦不會提升使用武器級別，警方亦有按相關指引行事。至於會否使用水炮車，江永祥表示，不會排除任何可行方案去控制現場情况。
被問及警方有否感覺今次被政府「擺上枱」、盧偉聰會否要求特首林鄭月娥撤回方案，江永祥稱，這已超越警方當前的挑戰，現場當前最大考慮的是保障公眾秩序及公眾安全，並確保政府總部及立法會大樓可正常運作，但目前未知立法會將準備何時重新開會。他形容，現在情况是「正在暴亂」的事件。
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