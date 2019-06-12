【逃犯條例．短片】盧偉聰：金鐘已陷騷亂　倘示威者停衝擊便不會清場 (17:11)

盧偉聰在灣仔警察總部稱，警方今日（12日）一直表現克制及容忍，但下午事發時卻遭「暴徒」拋擲鐵枝、鐵馬和磚頭等，「可以殺人」，加上防線受嚴重衝擊，已經陷入「騷亂」，所以警方出動警棍、胡椒噴劑、催淚水劑、布袋彈、橡膠彈和手擲催淚彈等來應付。

盧偉聰指摘暴徒不負責任，若是表達意見，根本不應傷害在場警察及無辜人士，但今早也已有人阻止被困馬路車輛和無辜市民離開。他呼籲在場者停止衝擊及離開現場，並有信心及作果斷行動控制情况；其他公眾則不宜進入金鐘一帶。

盧偉聰回應提問時表示，當局暫時一定不會宣布香港要進入緊急狀態或宵禁，在衝突現場者只要停止衝擊行為，警方亦會停止使用上述武器，也不會清場。他呼籲有份衝突者「停一停、諗一諗」；示威者與警方原本各有防線，警方若不及早出動上述武器阻止，「有人或者會搵條鐵通插我啲同事」。

警察公共關係科高級警司江永祥補充，事發時曾有人放火；對被問及在場者若不離開，警方會把行動升級，他表示言之尚早，又稱現場警員若非感生命受嚴重威脅，亦不會提升使用武器級別，警方亦有按相關指引行事。至於會否使用水炮車，江永祥表示，不會排除任何可行方案去控制現場情况。

被問及警方有否感覺今次被政府「擺上枱」、盧偉聰會否要求特首林鄭月娥撤回方案，江永祥稱，這已超越警方當前的挑戰，現場當前最大考慮的是保障公眾秩序及公眾安全，並確保政府總部及立法會大樓可正常運作，但目前未知立法會將準備何時重新開會。他形容，現在情况是「正在暴亂」的事件。

逃犯條例 相關報道：

【不斷更新．短片+多圖】警持續施催淚彈 盧偉聰：現為「騷亂」

金鐘站A出口只供入站

方敏生：看年輕人很心痛 對特區政府失望

教協指形勢嚴峻 發動本周全港罷課

7前局長副局政助請求林鄭及早撤回方案 籲各方克制

民主派議員鞠躬感謝市民 毛孟靜要求與林鄭月娥對話

保險從業員：金鐘上班交通無受影響 護士請假助中胡椒市民清理

鄺俊宇徹夜留守金鐘 疑體力透支一度暈倒

短片：張建宗籲佔路市民冷靜克制 盡早和平散去

圖輯：反修訂《逃犯條例》市民佔領金鐘

新巴城巴臨時交通安排

基督教協進會開緊急會議 夏志誠盼政府暫緩修例

警強烈譴責有汽車刻意堵路 警告示威者勿擲磚頭

勞工處籲僱主彈性處理 體諒僱員因交通遲到

民陣呼籲：撤修例、集會市民堅守非暴力、警保持克制

教育局籲學生勿往危險地方 演藝學院校園暫停開放

警強烈譴責有汽車刻意堵路 籲駕駛人士避免入金鐘

行政署：政總各入口已封閉 籲員工勿往政總