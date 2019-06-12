【逃犯條例】教協發動本周全港罷課　教育局：堅決反對罷課　教聯會譴責 (20:58)

【20:58更新】教聯會對有教育團體宣布發動本周全港罷課予以譴責，認為公開呼籲師生罷課，嚴重違反為人師表應有的專業精神，重申強烈反對罷課，指此舉不僅嚴重干擾校園正常教學秩序，而且亦影響學生學習及升學進度；更甚的是，目前大批示威者聚集金鐘一帶，發動連串暴力衝擊，教聯會憂慮會有未成年學生捲入暴力事件，危及人身安全。
教聯會呼籲有關團體懸崖勒馬，收回發動全港罷課的決定，並懇請全港教師發揮專業精神，緊守崗位，冷靜應對政治衝擊，理性表達政治訴求；並以學生的安全和前途為首要考慮，切勿動員學生參與遊行。
【19:15】教協今午宣布發動全港罷課。教育局晚上發出新聞稿，籲請教師緊守工作崗位。教育局指，對於有教育團體發動罷課及罷教，「局方堅決反對」，重申不應利用學校作為表達政治訴求的場地，指這不但破壞學校的正常運作，同時亦令未成年的學生無辜被捲入政治漩渦，失去正常學習機會。
港島一帶道路因警民衝突而受阻，教育局指關注灣仔及中西區一帶交通嚴重受阻，指這可能影響學生周四（13日）上課，局方請學校繼續採取應變措施，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。同時，呼籲學校作適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，在放學時間讓學生在安全情況下回家。
教育局指尊重市民包括教師和學生，透過和平、合法的方式就社會議題表達意見，但呼籲學生以自身安全為重，遠離危險地方，「尤其是金鐘政府總部及立法會大樓一帶，更不可參加暴動或任何違法活動。」
【16:25】反對修訂《逃犯條例》衝突升級，教協表示，現時社會氣氛正急劇惡化，宣布發動本周全港罷課，重申撤回修例是香港的主流民意。
教協呼籲仍有課堂的大專院校教師配合展開罷課，並提供日後補課安排；中學教師全面展開罷課，並與校方商討，訂出罷課具體安排；小學教師則回校罷教，在課堂上以客觀原則向學生解釋現在發生的事件；幼稚園及幼兒園教師則回校緊守崗位，照顧年幼學童。
教協呼籲校方理解罷課罷教是教育界在此艱難時刻的重要決定，並請支持校長和教師的選擇。
家長方面，教協呼籲家長請自行決定是否讓子女回校，學校會有老師在校照顧學生。
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