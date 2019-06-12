梁游前女助理涉販毒　警稱住所搜出丸狀物體 (15:45)

被告鍾雪瑩（27歲）否認於2018年2月8日在大埔汀角一村屋內非法販運危險藥物，即一個膠盒內有2.89克草狀大麻、兩個玻璃瓶分別載有液體內含微量大麻酚的衍生物、一個膠袋內載有「墨西哥鼠尾草」的活性成分、兩台金屬磨機共載有0.79克草狀大麻。該些物品送往政府化驗所，其後確認驗出以上毒品。

負責入屋搜查的文姓警員供稱，他當日向被告展示搜查令，被告讓他及其餘2名警員內進住所。警員供稱，被告指雙人牀的房間屬於她與男友，其隊員入內搜查，他和被告則從旁監察。

警員續說，隊員在衣櫃內的小布櫃，找出4盒物件，包裝均印有「Cannadis」字眼，分別有兩瓶黃色液體及丸狀物體，遂以藏毒罪拘捕及警誡被告。隊員在另一櫃內，找到電子磅、兩個鐵罐內含懷疑大麻花等。

警員在盤問下表示，搜查當時沒有立刻詳細記下所有物品，落口供時會盡量記清楚搜查情況。辯方指警員在口供紙沒有提及兩瓶液體，質疑是否真有其事；警員則稱搜查時有見到兩瓶液體。聆訊下午繼續。