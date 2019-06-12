【逃犯條例】7前局長副局政助請求林鄭及早撤回方案　籲各方克制 (16:07)

反對立法會二讀《逃犯條例》修訂示威者，今早（12日）集結立法會大樓及政府總部周遭馬路，下午與警方衝突。7名前局長、副局長及政治助理，今日公開發表《給行政長官就移交逃犯修訂法案的請求》，懇請特首林鄭月娥「及早撤回方案，從長計議」。
7人包括前特首曾蔭權年代的運輸及房屋局副局長邱誠武、財政司長政治助理葉根銓、食物及衛生局政治助理陳智遠、勞工及福利局政治助理莫宜端、環境局政治助理蔡少綿、前特首梁振英年代的勞工及福利局副局長蕭偉強、財政司長政治助理羅永聰。其中蕭偉強在2017年2月起曾接任張建宗，獲中央政府任命為勞工及福利局長；張建宗當時是接任政務司長，接替辭職參選特首的林鄭月娥。
7名前政治任命官員表示，鑑於今次爭議「不少理性和務實的建議未及充分討論和回應，又罕有地引起大量一般市民以遊行表達深切關注，疑慮有待釋除」，懇請林鄭月娥「為了創造空間讓社會作理性交流和討論，及早撤回方案，從長計議」，以及聆聽各方尤其是法律專業的意見，向各界實事求是和充分解釋，急民所急，促進社會和諧互信，繼續尋求中央信任及廣大香港市民支持。
他們呼籲各方在一切表達意見和行動時，須本乎仁愛、尊重、和平、理性及克制的大原則。
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