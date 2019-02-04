【逃犯條例】曾俊華籲示威者「停一停、諗一諗」　7前局長副局政助請求林鄭及早撤回方案 (22:45)

【16:07】7名前局長、副局長及政治助理，今日公開發表《給行政長官就移交逃犯修訂法案的請求》，懇請特首林鄭月娥「及早撤回方案，從長計議」。

7人包括前特首曾蔭權年代的運輸及房屋局副局長邱誠武、財政司長政治助理葉根銓、食物及衛生局政治助理陳智遠、勞工及福利局政治助理莫宜端、環境局政治助理蔡少綿、前特首梁振英年代的勞工及福利局副局長蕭偉強及財政司長政治助理羅永聰。其中蕭偉強在2017年2月起曾接任張建宗，獲中央政府任命為勞工及福利局長；張建宗當時是接任政務司長，接替辭職參選特首的林鄭月娥。

7名前政治任命官員表示，鑑於今次爭議「不少理性和務實的建議未及充分討論和回應，又罕有地引起大量一般市民以遊行表達深切關注，疑慮有待釋除」，懇請林鄭月娥「為了創造空間讓社會作理性交流和討論，及早撤回方案，從長計議」，以及聆聽各方尤其是法律專業的意見，向各界實事求是和充分解釋，急民所急，促進社會和諧互信，繼續尋求中央信任及廣大香港市民支持。

他們呼籲各方在一切表達意見和行動時，須本乎仁愛、尊重、和平、理性及克制的大原則。

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