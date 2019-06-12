【逃犯條例】民主派議員鞠躬感謝市民　毛孟靜要求與林鄭月娥對話 (16:02)

民主派會議召集人毛孟靜和一眾民主派議員鞠躬感謝市民，她要求林鄭月娥在今日內盡快與民主派對話，「撤回惡法」。她發言時有在場年輕人向台上高呼「不要篤灰和割蓆」，毛孟靜承諾不會譴責、不會批判。

教育界葉建源表示，林鄭月娥應到場告訴大家她做錯了，他呼籲教師陪伴年輕人，稱教協會因應新的審議時間表，積極號召罷課。

民主黨主席胡志偉表示，群眾力量不可欺，林鄭月娥視13萬、100萬人上街「無到」，香港人不會灰心。他又說，鬥爭是不簡單過程，需要召喚更多朋友參與，又呼籲不要令政府有任何藉口清場， 「我們有老人家有大人喺度，不可以再讓年輕人頭破血流」。

資訊科技界議員莫乃光向警員呼籲，「香港人才是他們老闆」，呼籲警察罷工。

社民連前立法會議員梁國雄呼籲，全民抵抗，「不撤惡例，誓不撤退」，呼籲所有港人罷工罷課罷市。

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