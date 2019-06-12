馬伕被廉署拘捕　爆串謀兩警員助掃黃 (15:01)

在案中被指馬伕的兩名被告，依次為章逸星（34歲）和陳肇其（57歲）。首被告承認一項依靠他人賣淫維生及兩項串謀妨礙司法公正罪；次被告亦被控兩項串謀妨礙司法公正罪，獲准申請押後答辯。兩被告在候訊期間，暫准保釋外出。

根據首被告承認的案情指，前年12月28日，兩名廉署人員到灣仔富士大廈「一樓一」放蛇，利用廉署預先登記編號的12張100元鈔票，支付兩名妓女。首被告翌日被搜出持有上述鈔票其中5張，因而被捕。

首被告在警誡下承認，曾安排內地女子到富士大廈及合宜大廈賣淫，在每次480至500元的收費中，他會取起其中150元作佣金。

首被告更爆出，於2016年5月，一名不知名的警員到富士大廈內「掃黃」不果，「憤而接觸」他，稱首被告「生意須以某種方式得到我（警員）許可」，及「你應該知道怎樣做」。首被吿遂根據該警員的指示，當收到該警員每次「掃黃」的「事先通知」，便會與次被告和另外5名馬伕協調，每次交出4至5名持雙程證內地妓女，着警方只到她們房間搜查，供警方拘捕。

上述安排展開數月，該不知名警員遂介紹另一警員「陳振銘」予首被告認識，並與次被告及另外5名「馬伕」，繼續協調安排的運作。另根據「陳振銘」的手機通訊紀錄顯示，他於前年1月12日，曾與另一警員「李家豪」來往。「李家豪」建議，若馬伕拒絕再交出妓女供警方拘捕，他們兩人會針對富士大廈及合宜大廈採取更嚴厲執法。前年3月之後，「陳振銘」再沒有向首被告「通水」，供出警方掃黃日期。

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