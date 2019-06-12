立法會議事規則減全體委員會法定人數　高院裁定不違憲 (15:39)

判辭指出，《議事規則》採納自1997年前殖民地政府的議會議事規則，而全體委員會自1858年起已在香港的法律程序中確立。法官理解全體委員會是《議事規則》下創立或建立的產物，而不是從《基本法》產生，因此《基本法》第75條指出，《議事規則》可由立法會自行制定。

就全體委員會的法定人數，判辭指出，殖民地政府1968年至1971年間，曾一度由議會修訂法定人數，可見法定人數並非從來一致，更是由議會議事規則制定；從1983年至回歸前，立法會大會（下稱大會）及全體委員會的法定人數，均為20人。

判辭又考慮到《基本法》第75條的立法原意，是限定大會的法定人數不少於全體議員的二分之一，以確保議會能審議重要的法案及運作，而此原意不涵蓋委員會。法官認為，基本法的起草者已考慮到大會和事務委員會的分別，故第75條不規限事務委員會。

法官下令駁回覆核申請，郭卓堅和梁國雄須向立法會主席支付訟費。

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