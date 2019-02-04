【逃犯條例】保險從業員：金鐘上班交通無受影響　護士請假助中胡椒市民清理 (15:21)

葉先生表示，政府一直拒聽民意，「是政府逼啲人出嚟」，認為年輕人是自發示威，支持他們的行動，「呢班人係好愛香港，我絕對體諒佢哋」，促請政府必要盡快回應市民訴求。

在中環工作、從事文職工作的李小姐表示，因應今日（12日）的示威，提早半小時乘車上班，但交通大致無受影響，亦認為示威和平，冀政府停一停，聆聽市民意見。

今年40多歲的黎小姐，是老人中心護士長，她是日請假，約早上10時到立法會外。她表示，自己反對政府修例，今日是受年輕人感召到場。在示威者衝出馬路後，多人被胡椒噴霧噴中眼部、手部，她負責為示威者清理及急救。

黎小姐及後留守於夏愨道近政府總部的物資站：「我也有點擔心安全，畢竟這位置靠近警方防線最前線……但如年輕人不退，我也不會退，要保護他們。」

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