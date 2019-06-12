【逃犯條例】警員佐級協會：不容暴徒暴力要脅　籲前線依從法理 (14:24)

員佐級協會主席林志偉發信予前線警員，表示立法會今日（12日）的大規模暴力衝擊事件，已導致公眾秩序嚴重受損、交通受阻、政府及金鐘一帶市民無法正常工作，協會呼籲所有前線警員要緊守崗位，竭力守護香港的安全和穩定。
信件指出，「香港警察是一支優秀的紀律隊伍，不懼怕暴徒的挑戰，「我們經歷過難民營遣返、世貿會議、非法佔中、旺角暴動等多項挑戰，但我們都能一一迎難而上。我們容忍、我們克制，但不代表我們容許不法分子公然踐踏香港法治，我們更不容許暴徒以暴力要脅政府和國家。我們政治中立，更不是政治工具。因此一切必須依從法理執行，才是香港真正的法治精神。」
「保障市民生命安全及守護香港法治是警察的天職，縱使面對數量比我們多的暴徒衝擊，縱使有同事身受各種程度的襲擊和傷害，我們也不懼怕。本會呼籲所有同事在此危難之際，務必團結一致，緊守崗位，注意安全，切勿單獨行動。本會亦呼籲社會上理性人士站出來，支持警方嚴正執法。」
「我們是維護香港穩定的最後一道防線，讓我們一起履行警察的使命。」
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