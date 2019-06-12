煥然懿居買家：就算有動盪，都要把握今次機會置業 (14:49)

不願上鏡的周太以600多萬元購入一個約400呎單位，她現時與家人住居屋，希望有自己的物業，但在香港很難「上車」，過去多次抽居屋都未能抽中，對今次抽中煥然懿居感到開心。被問及政局不穩，會否影響置業意欲，她說難以預計將來環境，「就算有咩動盪，都要把握今次機會先。」

另一名買家Nick以650萬元買入一個單位，計劃一家三口住。他說，現時在西營盤租住私樓，認為今次煥然懿居項目較市價平，是置業好機會，今次抽到是幸運。他承認，供樓會較辛苦，但會努力工作。

市建局表示，在早上揀樓時段，40名獲邀的合資格申請人，有36人出席，有34個單位已揀選到心儀單位。

煥然懿居450個單位為首個港人首置先導項目，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元，實用面積由261呎至506呎不等，項目內所有單位可做九成按揭，買家5年內不能出租或轉售。市建局今日會安排8組、共80名準買家揀樓。

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