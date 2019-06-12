中環金鐘灣仔附近道路封閉　九巴多線改道籲乘客預留時間 (14:38)

九巴提醒乘客，可登入九巴及龍運智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。市民如有查詢，可以致電九巴顧客服務熱線2745 4466，或使用App1933及九巴網站的即時對話功能。

九巴公布的最新交通安排：

101：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）

103：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至蒲飛路站（港島方向）及蒲飛路站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）

104：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街為循環點；取消分域街站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）

109：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）

111：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）

113：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）

115, 182, 603：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消分域街站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）

373：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

307：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街循環點；取消分域街站（港島方向）至中環渡輪碼頭站（港島方向）及中環渡輪碼頭站（新界方向）至金鐘站（新界方向）

601, 680：改以循環線形式運作，以銅鑼灣政后總站為循環點；取消中央圖書館站（港島方向）至金鐘東（港島方向）及金鐘東站（九龍方向）至維多利亞公園（九龍方向）

619：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消伊利莎伯大廈站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）

619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

641：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

673：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消海富中心站（港島方向）至香港站（港島方向）及香港站（新界方向）至軍器廠街站（新界方向）

680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站

681：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消金鐘區至中環渡輪碼頭站

681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站

690：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至中環交易廣場站（港島方向）及中環交易廣場站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）

905：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消政府總部站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）

914：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）

948：改以中環港澳碼頭為終點站；取消中區政府碼頭站至銅鑼灣天后站

960：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔北站（港島方向）及灣仔北站（新界方向）至文華里站（新界方向）

961：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔會展站（港島方向）及灣仔會展站（新界方向）至文華里站（新界方向）

968：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（新界方向）至永吉街站（新界方向）

978：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消中區政府碼頭站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（新界方向）至文華里站（新界方向）

其他報道：金鐘道有電車出軌 新巴城巴公布臨時交通安排

其他報道︰沙中線過海段重檢通車時間 4監測點沉降倍增 停工指標放寬