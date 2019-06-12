【逃犯條例】胡志偉促撤修例止民憤　籲梁君彥拿出良知取消會議 (14:17)

大批示威者今日（12日）佔領金鐘夏愨道、金鐘道等主要幹道，反對政府修訂《逃犯條例》。民主黨主席胡志偉表示，市民圍堵立法會的訴求清晰，形容現時香港是在「好危險的邊緣」，不希望任何不愉快事件發生，唯一令民憤止息的方法是撤回修例。
被問到會否設定時限，胡志偉強調盡快要做，「希望今日之內」，稱愈來愈多市民大眾願付上所有代價，捍衛香港的核心價值，特首林鄭月娥必須收手，「相信所有港人都不想見到年輕人為捍衛社會核心價值，面對頭破血流、面對被捕，但若有此問題出現，責任在林鄭」。
他稱，立法會主席梁君彥只是押後會議，不足以平息風波，呼籲梁君彥拿出良知，取消會議，令政府有撤回修例的迫切性。
對於行會成員兼資深大律師湯家驊稱撤回修例機會不大，民主黨立法會議員涂謹申指出，行會有責任給予特首意見，而非做應聲蟲，批評湯家驊為「蠶蟲軍師」，常在撥火，質疑湯家驊給予林鄭什麼意見，並稱若香港發生六四事件，「湯家驊的手沾滿鮮血」。
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