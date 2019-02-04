【逃犯條例】罷課集會150中學生參與　中五生：守護香港，每人都有責任 (13:33)

來自Band 1男校的中五生顏同學，早上9時許便與7名同學到場搬運物資，他響應罷課，解釋：「要守護香港，每人都有責任。」他表示，有留意陳同佳案，今年2月開始關注修例。他認為，政府倉卒修例，不理會民意，令市民憤怒；作為中學生未能承受法律風險，會當後援，但理解採取較為激進行動的市民，「如政府不理會民意，這是無法避免，是唯一方法」。

顏同學稱，曾詢問校長有關缺席考試的問題，校長回應會酌情處理，將有特別政策安排，不會影響成績。

負責擔任罷課集會司儀的梁皓媛同學，在考試後身穿校服趕赴現場。她認為，修例關乎香港前途，一旦通過將影響本港人權、民主、法治，比23條更嚴重。她說，政府將罪類收窄到可判處7年刑期或以上，「係唔關事的，內地想引渡便引渡」。她以林榮基案為例，稱內地可以隨時「搬龍門」入罪。

梁同學表示，民陣3次反修例遊行均有參與，對周日百萬人上街感到「好誇張」，質疑為何政府不聆聽民意。她期望政府不止撤回草案，往後更不應再提修例。

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