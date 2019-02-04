【逃犯條例】基督教協進會緊急會議促暫緩修例　籲示威區神職人員阻暴力發生 (17:38)

【17:38更新】協進會會後緊急呼籲聲明表示，會上達成3點共識，緊急呼籲盡快邀約特首林鄭月娥和立法會主席梁君彥與基督教界代表會面、要求政府暫緩修例，以及呼籲現時在示威區的教牧同工和神職人員關懷周遭示威人士，盡量阻止暴力發生，協助保障參加者和自己的人身安全。
【14:53】基督教協進會下午邀請多名宗派及教會領袖召開緊急會議，商討《逃犯條例》修訂的最新事態發展，包括是否要約見特首林鄭月娥，向她表述基督教界的意見。
協進會表示，已邀請天主教香港教區、香港聖公會、香港浸信會聯會及宣道會香港區聯會等約10名宗派代表出席會議。記者現場所見，出席者包括協進會主席蘇成溢、天主教香港教區輔理主教夏志誠、宣道會香港區聯會總幹事范國光等。
夏志誠在會前向本報稱，今早臨時收到通知召開會議，因宗座署理湯漢樞機不在港，因此由他代表出席。他表示，今早看到新聞，感到緊張及擔心，希望公眾克制理性，政府可以暫緩修例。
【14:01】香港六宗教領袖座談會發出「至誠呼籲」，促請尊重公眾合法遊行集會，向政府表達意見的權利；特區政府和公眾要克制和平尋求解決之道，以真誠態度求同存異。
香港六宗教領袖座談會包括：香港佛教聯合會、天主教香港教區、孔教學院、中華回教博愛社、香港基督教協進會和香港道教聯合會。
【13:10】香港基督教協進會作緊急呼籲，因應《逃犯條例》修訂引發激烈爭議，上午政府總部及立法會附近出現抗議者堵塞道路及與執法人員對峙，該會特邀請各宗派教會領袖今午（12日）2時半，於該會會址協進會大樓（尖沙嘴加連威老道33號3樓大堂）進行緊急會議，商討約見行政長官，以陳明基督教界的意見。
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