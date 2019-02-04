【逃犯條例】基督教協進會緊急會議促暫緩修例　籲示威區神職人員阻暴力發生 (17:38)

【14:53】基督教協進會下午邀請多名宗派及教會領袖召開緊急會議，商討《逃犯條例》修訂的最新事態發展，包括是否要約見特首林鄭月娥，向她表述基督教界的意見。

協進會表示，已邀請天主教香港教區、香港聖公會、香港浸信會聯會及宣道會香港區聯會等約10名宗派代表出席會議。記者現場所見，出席者包括協進會主席蘇成溢、天主教香港教區輔理主教夏志誠、宣道會香港區聯會總幹事范國光等。

夏志誠在會前向本報稱，今早臨時收到通知召開會議，因宗座署理湯漢樞機不在港，因此由他代表出席。他表示，今早看到新聞，感到緊張及擔心，希望公眾克制理性，政府可以暫緩修例。

【14:01】香港六宗教領袖座談會發出「至誠呼籲」，促請尊重公眾合法遊行集會，向政府表達意見的權利；特區政府和公眾要克制和平尋求解決之道，以真誠態度求同存異。

香港六宗教領袖座談會包括：香港佛教聯合會、天主教香港教區、孔教學院、中華回教博愛社、香港基督教協進會和香港道教聯合會。

【13:10】香港基督教協進會作緊急呼籲，因應《逃犯條例》修訂引發激烈爭議，上午政府總部及立法會附近出現抗議者堵塞道路及與執法人員對峙，該會特邀請各宗派教會領袖今午（12日）2時半，於該會會址協進會大樓（尖沙嘴加連威老道33號3樓大堂）進行緊急會議，商討約見行政長官，以陳明基督教界的意見。

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