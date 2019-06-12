【逃犯條例】行政署：各政策局應考慮在家工作安排 (17:37)

【17:37】消息人士稱，行政署通知，就政府總部明日（13日）上班安排，留意明早約6時發出的短訊通知及新聞公報。如有需要，各政策局或辦公室應考慮有否需要設立後備辦公室及員工在家工作的安排和其他應變措施。
【10:40】行政署今早（12日）10時宣布，因應添馬政府總部附近道路嚴重阻塞及警方的安排，政府總部各入口現已封閉，直至另行通知。行政署呼籲員工勿繼續前往總部，已返回政府總部的員工則繼續留在辦公室內，直至另行通知。
另外，創新科技署宣布，取消原定今日下午4時在政府總部舉行的日內瓦國際發明展得獎者慶祝酒會。
環境保護署亦宣布，取消原定今日下午2時30分在灣仔香港會議展覽中心N201室舉行的「優質室內空氣質素嘉獎典禮暨技術研討會2019」。
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