【逃犯條例】行政署：各政策局應考慮在家工作安排 (17:37)

【10:40】行政署今早（12日）10時宣布，因應添馬政府總部附近道路嚴重阻塞及警方的安排，政府總部各入口現已封閉，直至另行通知。行政署呼籲員工勿繼續前往總部，已返回政府總部的員工則繼續留在辦公室內，直至另行通知。

另外，創新科技署宣布，取消原定今日下午4時在政府總部舉行的日內瓦國際發明展得獎者慶祝酒會。

環境保護署亦宣布，取消原定今日下午2時30分在灣仔香港會議展覽中心N201室舉行的「優質室內空氣質素嘉獎典禮暨技術研討會2019」。

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