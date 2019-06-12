新巴城巴公布臨時交通安排 (17:40)

暫停服務的日間路線有15C、18、18P、23、23B、70A、H1、H1A、H2、W1、X15、X15R、5B、5X、12、12A、12M、260、789。

【13:00】金鐘道往中環方向，早上11時許中及慢線有涉及6輛車的交通意外，同一時間往中環方向有一電車突然出軌。目前金鐘道來回方向全封，紅棉道上山頂方向夏慤道封閉影響，目前無車行走。

【11:35】上午11時10分，新巴城巴公布臨時交通安排。

路線15C、18、18P、18X、23、H1、H1A、H2、W1、 X15、X15R、5B、5X、12、 12A、12M、260、789，暫停服務。

路線103、307、601、619、 690、680、681，往西行方向於告士打道左轉灣仔分域街掉頭返回九龍。

路線15、6、6X、70，往中環方向改經天樂里、軒尼詩道、經莊士敦道回程。

路線2、25，往中環方向於告士打道左轉灣仔分域街掉頭返回東行。

路線104、 115、 182，往西行方向於告士打道左轉灣仔分域街掉頭返回九龍。

路線11、26、101、111、109、113，往中區方向改經軒尼詩道、右轉盧押道、內告士打道、分域街。

路線720、722、780、788、A12，不經灣仔，改經中環灣仔繞道。

路線90、97、75、37A，軒尼詩道左轉莊士敦道返回南區。

路線905、914、948、E11、E11A、 930、962、962B、962X、967、969，往港島方向以港澳碼頭作終點站。

【10:26】上午10時15分，新巴城巴作臨時交通安排。

路線12A、12M、905、914，臨時總站為中環（交易廣場）。

路線90B，改為循環線，於干諾道中近交易廣場調頭，然後停恒總行大廈站，經租庇利街返回皇后大道中，不停域多利皇后街站。

路線789，改為循環線，於分域街調頭。

路線601、680，臨時總站為中環（大會堂）。

路線967、W1，臨時總站為中環（林士街）。

路線15，改為循環線只提供灣仔往來山頂服務。

路線H1、X15、629，暫停服務。