【逃犯條例．短片+多圖】特首選委聯署促林鄭下台 撤回修例 (23:57)

6月13日不斷更新：凌晨1時後部分示威者留守金鐘中環

【23:50】接近深夜12時，原本金鐘道的示威者被警察驅趕至警總外軒尼詩道一帶， 現場估算有逾200人，而太古廣場外的示威者幾乎全部散去。警方防線退守至軍器廠街，以及警總天橋位置。

【23:22】中銀大廈外，有市民呼籲撤退，表示中環後方已無人，「不能守」。

【23:00】一批特首選委聯署，要求林鄭月娥下台、停止警方暴力及撤回逃犯修例。截至晚上10時41分，208名選委參與聯署，佔有份投票選特首的1200名選委的百分之十七，包括黎廣德、張銳輝、張達明、查錫我、梁家傑和潘熙等。

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晚上11時，一批防暴警重新在軍器廠街佈陣。

【22:45】金鐘中環一帶仍然有數以千計群眾聚集；本報記者拍攝到干諾道中路面有破爛玻璃樽和路面燒黑痕迹，疑有人曾投擲燃燒彈。

【22:40】速龍小隊由軍器廠街衝出金鐘道，向灣仔方向推進驅散示威者，其間揮動警棍，部分示威者向警方擲水樽，警方把示威者的驅散至軒尼詩道1號附近。示威者一度與警方對峙約10分鐘，其間有社工用揚聲器呼籲警方克制，指示威者並無打算衝擊警方，示威者多次向警方大叫「黑警」，並要求警方撤退，有警員向示威者大叫「暴徒」、「唔好掉嘢呀」，速龍小隊最終由軍器廠街天橋離開。

【22:12】10輛警車在長江大廈旁天橋駛出，駛向太古廣場方向。

【22:00】金鐘道示威者再次向前方推進，重奪路段並重新架設路障， 現時示威者佔據路段較速龍小隊清場前的範圍更多。

【21:55】日間金鐘立法會對出的示威晚間蔓延至中環，本報記者晚上在中環怡和大廈觀察，怡和大廈對出干諾道中東行線有數架私家車停在路中間；干諾道中西行線亦因人群聚集而未能通車。警方同一時間在金鐘道驅趕示威者，並拆走路中鐵馬等障礙物。

【21:40】公民黨立法會議員譚文豪及楊岳橋到金鐘道了解情况。一架城巴於德輔道中與畢打街交界遭截停，有車長登上一輛停在路中的城巴，車長曾嘗試駕駛巴士離去，但遭多名市民站在巴士前面阻撓，車長最後離去。

【21:18】今日下午網上流傳一名男子在衝突現場眼部受傷的片段。拔萃女書院發言人證實，片中受傷男子為該校楊姓通識科教師，入職一至兩年。校方希望他盡快得到合適治療及保護好人身安全。

【21:15】立法會議員張超雄、莫乃光及葉建源到金鐘道，一度向警方查詢可否不使用槍械，未獲得正面回應。張超雄向在場示威者表示，今晚到場希望在示威者與警方之間作溝通平台，但警方回應稱「無嘢同你（議員）講」，僅表示今天的集會被定性為「暴動」，對此感到失望。在場示威者不滿，認為應該有立法會議員帶領行動，斥責「泛民議員站在市民後面」。

【21:10】因應6月12日金鐘一帶及高等法院附近的情况，為保障法庭使用者的安全，司法機構呼籲當所有聆訊結束後，法庭使用者應盡早離開高等法院大樓。同時，基於保安理由，法庭使用者或其他人士不得在法院關閉後進入高等法院大樓。

【20:45】本報採訪車停泊在金鐘一帶示威區，至晚上取車時，發現車頂有兩粒疑曾爆開的催淚煙彈，車頂出現一片白色。

【20:32】有不少打工仔放工後到金鐘道支援。在金鐘附近任文職的莊先生到場，協助示威者搬物資到英國駐港總領事館。他說，雨傘運動時都有每天到夏𢡱道幫忙，今日整天工作都在看新聞直播，放心不下。他說，知道自己不能上前衝，故幫忙搬水馬、運送物資，希望略盡綿力。

【20:18】特首林鄭月娥發表電視講話，表示今日（12日）在金鐘一帶看到令人痛心的場面，這些破壞社會安寧罔顧法紀的暴動行為，是任何文明法治社會都不能容忍的，好清晰，這些已不是和平集會，而是公然有組織地發動暴動，亦都不可能是愛護香港的行為。

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【20:10】學生動源表示，事件已被當局定性為騷亂，「以橡膠子彈瞄準示威者頭部射擊，甚至暗示即將以真槍實彈鎮壓，瀕臨戒嚴狀態」，呼籲市民擇日再戰，避免不必要的傷害，立即撤離金鐘一帶。8時許，怡和外的天橋上約有200至300名市民聚集，現場未算擁擠，有數名中學生帶同功課到現場集會、聲援，但他們表示不會到前線「衝」。

【19:59】大批防暴警在太古廣場外的金鐘道佈防，其中位於往灣仔方向路段的警員曾兩度向示威者舉起黑旗，時間分别為晚上7時36分和48分，其間示威者後退，部分人其後返回留守。

【19:40】干諾道中示威者攔住路面高叫口號，一批車輛被困。金鐘道太古廣場外，警方再次舉起黑旗，部分警員進入太古廣場拘捕示威者。

【18:56】人潮散至中環，匯豐總行地面位置已拉閘。

【18:52】特首林鄭月娥接受無綫電視專訪，她被問到賣港批評時一度眼泛淚光，「我跟所有香港人一齊在這裏成長，我對這個地方的愛，令到我作出不少個人犧牲」。

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【18:51】立法會主席梁君彥透過發言人表示，今日在金鐘一帶有大型群眾聚集，出現衝突，無論市民和警方都有受傷。相信大家現在的心情都很複雜，無人想見到有任何不愉快的事件發生。

根據《基本法》，立法會的職責是制定法例，一旦政府當局將法案提交到立法會，立法會就必須履行審議法例的憲制責任。修訂《逃犯條例》法案極具爭議，但當面對不同意見，他呼籲大家要克制，以和平理性的態度，通過議會的辯論和審議法案程序，處理眼前的問題。

【18:50】警方於統一中心外金鐘道施放催淚彈驅趕人群， 另有防暴警駐守金鐘巴士總站，大量市民喝斥警察「黑警」。

【18:49】港台消息人士稱，受傷司機已清醒，留院觀察，頭部無流血。

【18:30】截至下午6時，共有22人送入瑪麗醫院和律敦治醫院，10人情況穩定和滿意，6人未知情況，6人已出院。

【18:07】泛民主派議員稱收到立法會秘書處通知，表示今日不會舉行立法會大會會議；至於何時召開大會會議，需要立法會主席決定及再作通知。

警方下午5時42分發稿，題為〈警方採取行動制止暴動〉。

現時，警方與示威者在力寶中心旁對峙，警方一直推進，示威者則全部退後，部分退入高等法院。

【17:54】防暴警察在夏慤道不斷推進，沿途清理拆除路障；有示威者把一批水馬推上夏慤道天橋攔住路面後，返回下方路面。

【17:48】大批防暴警察在太古廣場對出的金鐘道佈防，示威者在金鐘道不斷堆積鐵馬及雜物封鎖道路。夏慤道示威者退後至統一中心位置，警方持盾牌戒備。

有示威者呼籲其他人向中環方向離開，沿途一同呼喊「香港人加油」。

【17:40】警方在夏慤道不斷發射催淚彈，示威者四散，警方隨即推前防線，由海富中心天橋底逼向遠東金融中心，沿途拘捕個別示威者。部分示威者走到干諾道中及佔用路面。

【17:30】有救護車進入夏慤道現場，暫未知警方還是示威者受傷。

【17:08】港台表示，該台一名司機在事件中受傷，已送往瑪麗醫院救治；據了解他一度失去知覺，頭部流血。

【17:07】政府下午5時再呼籲巿民勿前往金鐘一帶。政府發言人稱，現場有不少的示威者使用很危險的武器，暴力已達危險程度。

【17:00】夏慤道、添華道、立法會外一帶人群四散。

【16:55】添華道警方施放催淚彈驅散示威者，乘示威者退後拆開攔路鐵馬，並向前推進。警方在立法會外亦繼續施放催淚彈。

【16:50】夏慤道示威人群散完又聚，有人不斷大叫「唔好走啊，返嚟啊」。添美道外舉黑旗。

【16:38】防暴警察在夏慤道向立法會方向推進，其間有示威者向警方扔水樽等雜物，警方一度後退，不足1分鐘施放至少兩枚催淚彈。

【16:30】有救護員進入立法會。

【16:25】警務處長盧偉聰見傳媒，他表示，現時為「騷亂」，呼籲市民不要進入金鐘地帶，在金鐘的示威者勿衝擊警方防線，他表示，警方曾出動警棍、胡椒噴劑、催淚水劑、布袋彈及橡膠彈，以及手擲的催淚彈。

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【16:20】防暴警察於龍和道及添華道交界舉黑旗，及後施放催淚彈，有示威者走避不及倒地，警察追打該示威者。防暴警察一度向示威者舉槍，甚至指向身穿反光衣的本報記者。龍和道目前已清場，示威者退至大會堂一帶。

【16:19】添華道已清空，防暴警察對同袍說「你哋做得好」。

【16:18】現場散發濃烈催淚彈氣味，不少市民掩眼不適，現場不斷呼叫要鹽水、雨傘等物資，多人排成一線將物資，以人傳人形式傳至夏慤道。

於添華道，有一名身穿黃色背心的記者倒地。

【16:06】大批警員進入立法會防備。大批示威者後退至添馬公園近中環位置，有人呼籲示威者回夏慤道，並高呼「撤回」。

【16:03】警方施放最少5發催淚彈。

龍和道與夏慤道分別兩批示威者衝破警方於添華道防線。於政府總部西閘外，警方防線退至閘內佈防。

金鐘海富中心大批人湧至，不停呼籲要傘，天橋上有多把傘被拋落地。

【15:55】有警員在立法會外受傷倒地，估計被硬物襲中。

【15:50】示威者往後退，警方重新佔據立法會示威區。警續施放催淚彈。

【15:45】示威者衝破防線，進入立法會示威區，不斷向警方投擲雜物。

另外，警方於添華道施放催淚彈。

【15:36】於立法會示威區位置，有示威者正衝擊入立法會。

【15:33】龍和道及添華道交界，警方舉黃旗，示威者未有衝擊防線。現場示威者噓聲四起，警方呼籲冷靜。

【15:30】於夏慤道，示威者搶鐵馬，續衝擊警方防線；警方隔着鐵馬，以警棍擊退示威者。

立法會外，示威者與警方爆發衝突，警施放胡椒噴霧。有警員被搶去長盾。

另外，警向示威者發射布袋彈。

【15:20】警方舉起紅旗警告。

【15:14】群眾向警方拋水樽及雜物。警方向示威人群施放催淚噴霧，示威者以雨傘遮擋。

【15:03】警察戴起頭盔手持警盾戒備，記者見有示威者戴上頭盔作保護。

【15:02】有示威者正敲碎磚頭。

【14:30】金鐘政府總部外的一面牆在2014年雨傘運動時曾出現「連儂牆」，今午同一地點再現連儂牆，有大量不同顏色告示貼，寫上反對修訂《逃犯條例》訴求。

【14:00】龍和道繼續有人戴口罩掘磚，有人用雨傘遮掩掘磚者，而路邊亦見有一堆被掘出的磚。有人以3個鐵馬製成路障，沿龍和道推向會展方向。

【13:50】龍和道一名示威長者不適送院。

【13:20】金鐘統一中心天橋外，有大批市民冒雨持傘到場。

【12:34】警方中午在facebook社交專頁發帖，稱發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起，警告示威者切勿投擲磚頭，「因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為」。

【12:30】中環干諾道中文華東方酒店對開，有車輛懷疑堵路。另金鐘道往中環方向中及慢線有交通意外全封，另有電車出軌；大批市民走出力寶中心對開金鐘道。

金鐘開始下雨。

【11:57】有示威者約11時將鐵馬搬至夏慤道添華道交界，其間警方噴射胡椒噴霧。

【11:10】民主黨立法會議員許智峯於龍和道向示威者宣布，原定今早11時舉行的會議暫時「更改至稍後時間」，在場大批示威者鼓掌及大叫「撤回」；惟當在場警方廣播，稱得知有兩架車在運送磚頭，現場市民表現激動，許智峯呼籲市民勿受挑釁。

【09:52】民陣表示，龍匯道為安全示威區，所有坐在龍匯道的都是民陣的和平示威者，要求警察不要在龍匯道執法。

【09:22】港鐵在約9時10分一度宣布，因應警方要求，港鐵港島線及荃灣線列車不停金鐘站，南港島線列車只行走海怡半島至海洋公園站；到約10分鐘後表示，服務回復正常。

有示威者呼籲群眾留守，等候立法會今早11時開會討論《逃犯條例》修訂。

【09:06】警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥於約8時45分透過facebook廣播，稱有大批參與集會人士衝出龍和道，阻塞交通霸佔道路，甚至在龍和道隧道包圍並毁壞一些警車和私家車，令被包圍人士有危險，情況已超出和平集會範圍，呼籲包圍車輛人士盡快離開，否則會用適當武力拯救被包圍的車輛及人士，但強調並非清場。

民主黨立法會議員鄺俊宇則在龍和道添華道交界呼籲群眾原位留守，並稱群眾正有效封鎖立法會大樓第二個主要出入口。

【08:48】在龍和道及添華道的現場警員舉起紅旗，要求在場市民停止衝擊，否則使用武力；有示威者走出夏慤道東西行線，有在場行駛車輛被困。民主黨立法會議員許智峯到場要求警方及示威者不要衝擊，警方則繼續增援。

【08:33】運輸署公布，添華道來回方向、添美道來回方向、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道來回方向，及夏慤道往北角方向，因公眾活動全線暫時仍然受阻；巴士路線905、905P、978、978A及978B往灣仔方向，914P及914X往天后方向，及18X和18P要改道。

【08:06】有數以百計在場市民於今晨約8時應號召衝出龍和道，並逐步佔領來回全線，當中不少是穿黑衣戴口罩的青年；有在場警車被包圍，其他經過車輛要停駛。其間有人號召其他市民加入，有人將警方鐵馬搬出馬路。警方開始增援，有群眾則步向特首辦方向。

【07:55】《逃犯條例》修訂草案今早在立法會恢復二讀，數以百計市民響應網上號召，凌晨前後起於金鐘立法會大樓外留守至天亮，其間上百警員手持盾牌，分別於添馬公園及政總門外築起人牆。天亮前，有市民於政府總部門外圍圈高唱聖詩，亦有市民躺於草坪上休息，全晚氣氛大致平靜；一名市民因未能出示身分證，被探員帶返警署調查。

本報記者目測，約5千名市民分別集結於添馬公園、添美道政府總部對開、添華道及龍和道，其中添馬公園約一個半草坪被站滿，深夜時分人潮未見消散；另有近20人全晚手持白菊花，於政府總部門外圍圈高唱聖詩。

警方則於添馬公園通道、政總及公民廣場外築起人牆，機動部隊警員手持圓形盾牌及長盾，現場氣氛一度緊張。一名自稱於網上討論區發帖號召集結行動的市民稱，由於警方已經加強警力，呼籲沒有足夠裝備的市民離開添馬公園、移至警力較低的銅鑼灣海皮位置集結，惟只有小量市民響應。

至今日凌晨2時，警方於人牆前架起鐵馬，並由搬運工人以鐵通加固鐵馬，其後有警員撤離，警力明顯減弱，有警員靠著石壆休息並取出手機。直至凌晨4時許，11部警車到場，近50名帶上頭盔並手持盾牌的警員及探員到場增援，警方亦再度築起2層人牆，探員則到政總外一個物資站進行搜查，又檢查站內約10名市民的身分證；其間一人未能展示身分證，被帶返警署協助調查，民主黨立法會議員鄺俊宇隨行。

【07:42】美國駐港澳總領事館向美國公民發警告，稱金鐘、政府總部和添馬公園今早開始將有示威活動，呼籲美國在港公民不要前往示威區，如遇到大型示威要提高警覺，關注傳媒最新動態及保持低調。

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