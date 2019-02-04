【逃犯條例．不斷更新．短片+多圖】警向示威人群施放催淚噴霧　示威者以傘遮擋 (15:37)

【15:30】於夏愨道，示威者搶鐵馬，續衝擊警方防線；警方隔着鐵馬，以警棍擊退示威者。

立法會外，示威者與警方爆發衝突，警施放胡椒噴霧。有警員被搶去長盾。

【15:20】警方舉起紅旗警告。

【15:14】群眾向警方拋水樽及雜物。警方向示威人群施放催淚噴霧，示威者以雨傘遮擋。

【15:03】警察戴起頭盔手持警盾戒備，記者見有示威者戴上頭盔作保護。

【15:02】有示威者正敲碎磚頭。

【14:30】金鐘政府總部外的一面牆在2014年雨傘運動時曾出現「連儂牆」，今午同一地點再現連儂牆，有大量不同顏色告示貼，寫上反對修訂《逃犯條例》訴求。

【14:00】龍和道繼續有人戴口罩掘磚，有人用雨傘遮掩掘磚者，而路邊亦見有一堆被掘出的磚。有人以3個鐵馬製成路障，沿龍和道推向會展方向。

【13:50】龍和道一名示威長者不適送院。

【13:20】金鐘統一中心天橋外，有大批市民冒雨持傘到場。

【12:34】警方中午在facebook社交專頁發帖，稱發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起，警告示威者切勿投擲磚頭，「因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為」。

【12:30】中環干諾道中文華東方酒店對開，有車輛懷疑堵路。另金鐘道往中環方向中及慢線有交通意外全封，另有電車出軌；大批市民走出力寶中心對開金鐘道。

金鐘開始下雨。

【11:57】有示威者約11時將鐵馬搬至夏愨道添華道交界，其間警方噴射胡椒噴霧。

【11:10】民主黨立法會議員許智峯於龍和道向示威者宣布，原定今早11時舉行的會議暫時「更改至稍後時間」，在場大批示威者鼓掌及大叫「撤回」；惟當在場警方廣播，稱得知有兩架車在運送磚頭，現場市民表現激動，許智峯呼籲市民勿受挑釁。

【09:52】民陣表示，龍匯道為安全示威區，所有坐在龍匯道的都是民陣的和平示威者，要求警察不要在龍匯道執法。

【09:22】港鐵在約9時10分一度宣布，因應警方要求，港鐵港島線及荃灣線列車不停金鐘站，南港島線列車只行走海怡半島至海洋公園站；到約10分鐘後表示，服務回復正常。

有示威者呼籲群眾留守，等候立法會今早11時開會討論《逃犯條例》修訂。

【09:06】警察公共關係科媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥於約8時45分透過facebook廣播，稱有大批參與集會人士衝出龍和道，阻塞交通霸佔道路，甚至在龍和道隧道包圍並毁壞一些警車和私家車，令被包圍人士有危險，情況已超出和平集會範圍，呼籲包圍車輛人士盡快離開，否則會用適當武力拯救被包圍的車輛及人士，但強調並非清場。

民主黨立法會議員鄺俊宇則在龍和道添華道交界呼籲群眾原位留守，並稱群眾正有效封鎖立法會大樓第二個主要出入口。

【08:48】在龍和道及添華道的現場警員舉起紅旗，要求在場市民停止衝擊，否則使用武力；有示威者走出夏愨道東西行線，有在場行駛車輛被困。民主黨立法會議員許智峯到場要求警方及示威者不要衝擊，警方則繼續增援。

【08:33】運輸署公布，添華道來回方向、添美道來回方向、龍和道介乎愛丁堡廣場及博覽道來回方向，及夏愨道往北角方向，因公眾活動全線暫時仍然受阻；巴士路線905、905P、978、978A及978B往灣仔方向，914P及914X往天后方向，及18X和18P要改道。

【08:06】有數以百計在場市民於今晨約8時應號召衝出龍和道，並逐步佔領來回全線，當中不少是穿黑衣戴口罩的青年；有在場警車被包圍，其他經過車輛要停駛。其間有人號召其他市民加入，有人將警方鐵馬搬出馬路。警方開始增援，有群眾則步向特首辦方向。

【07:55】《逃犯條例》修訂草案今早在立法會恢復二讀，數以百計市民響應網上號召，凌晨前後起於金鐘立法會大樓外留守至天亮，其間上百警員手持盾牌，分別於添馬公園及政總門外築起人牆。天亮前，有市民於政府總部門外圍圈高唱聖詩，亦有市民躺於草坪上休息，全晚氣氛大致平靜；一名市民因未能出示身分證，被探員帶返警署調查。

本報記者目測，約5千名市民分別集結於添馬公園、添美道政府總部對開、添華道及龍和道，其中添馬公園約一個半草坪被站滿，深夜時分人潮未見消散；另有近20人全晚手持白菊花，於政府總部門外圍圈高唱聖詩。

警方則於添馬公園通道、政總及公民廣場外築起人牆，機動部隊警員手持圓形盾牌及長盾，現場氣氛一度緊張。一名自稱於網上討論區發帖號召集結行動的市民稱，由於警方已經加強警力，呼籲沒有足夠裝備的市民離開添馬公園、移至警力較低的銅鑼灣海皮位置集結，惟只有小量市民響應。

至今日凌晨2時，警方於人牆前架起鐵馬，並由搬運工人以鐵通加固鐵馬，其後有警員撤離，警力明顯減弱，有警員靠著石壆休息並取出手機。直至凌晨4時許，11部警車到場，近50名帶上頭盔並手持盾牌的警員及探員到場增援，警方亦再度築起2層人牆，探員則到政總外一個物資站進行搜查，又檢查站內約10名市民的身分證；其間一人未能展示身分證，被帶返警署協助調查，民主黨立法會議員鄺俊宇隨行。

【07:42】美國駐港澳總領事館向美國公民發警告，稱金鐘、政府總部和添馬公園今早開始將有示威活動，呼籲美國在港公民不要前往示威區，如遇到大型示威要提高警覺，關注傳媒最新動態及保持低調。

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