【逃犯條例．不斷更新】數以百計市民衝出龍和道 (08:33)

【8:06】有數以百計在場市民於今晨約8時應號召衝出龍和道，並逐步佔領來回全線，當中不少是穿黑衣戴口罩的青年；有在場警車被包圍，其他經過車輛要停駛。其間有人號召其他市民加入，有人將警方鐵馬搬出馬路。警方開始增援，有群眾則步向特首辦方向。

【7:55】《逃犯條例》修訂草案今早（12日）在立法會恢復二讀，數以百計市民響應網上號召，凌晨前後起於金鐘立法會大樓外留守至天亮，其間上百警員手持盾牌，分別於添馬公園及政總門外築起人牆。天亮前，有市民於政府總部門外圍圈高唱聖詩，亦有市民躺於草坪上休息，全晚氣氛大致平靜；一名市民因未能出示身分證，被探員帶返警署調查。

本報記者目測，約5千名市民分別集結於添馬公園、添美道政府總部對開、添華道及龍和道，其中添馬公園約一個半草坪被站滿，深夜時分人潮未見消散；另有近20人全晚手持白菊花，於政府總部門外圍圈高唱聖詩。

警方則於添馬公園通道、政總及公民廣場外築起人牆，機動部隊警員手持圓形盾牌及長盾，現場氣氛一度緊張。一名自稱於網上討論區發帖號召集結行動的市民稱，由於警方已經加強警力，呼籲沒有足夠裝備的市民離開添馬公園、移至警力較低的銅鑼灣海皮位置集結，惟只有小量市民響應。

至今日凌晨2時，警方於人牆前架起鐵馬，並由搬運工人以鐵通加固鐵馬，其後有警員撤離，警力明顯減弱，有警員靠著石壆休息並取出手機。直至凌晨4時許，11部警車到場，近50名帶上頭盔並手持盾牌的警員及探員到場增援，警方亦再度築起2層人牆，探員則到政總外一個物資站進行搜查，又檢查站內約10名市民的身分證；其間一人未能展示身分證，被帶返警署協助調查，民主黨立法會議員鄺俊宇隨行。

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