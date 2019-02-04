【逃犯條例．多圖】立會周三凌晨起發黃色警示　大批市民聚集添馬公園公民廣場 (23:58)

連同中信天橋的人群，現場接近500人留守唱聖詩。近深夜11時50分，金鐘突然大雨滂沱，唱聖詩的聲音仍不絕於耳。

90後基督徒冼小姐表示，不願香港現有的自由被「剝削」，她說自己不相信共產黨，批評港府「以公義之名」提出修例，她原本沒有打算祈禱會完結後留下，警方隨意向沿途人士搜身及截停車輛，認為做法不妥，遂與其他基督徒一同留守現場，為香港祈禱。

同行的林小姐表示，周日數以百萬港人遊行和平表達訴求，但港府堅持周三恢復二讀，「接受意見，態度依舊」，認為港府依然無動於衷

【23:29】《逃犯條例》修訂明日（12日）在立法會恢復二讀，多個團體發起今晚在立法會及政府總部外集會，警方派出大量警力佈防。立法會秘書處宣布，將於周三凌晨零時起發出黃色警示。資料顯示，一旦立法會發出黃色警示，每名議員最多只可有5名職員在立法會大樓內辦公，其間立法會只有2號公眾入口及2號議員入口開放，其他入口（包括天橋入口）停止開放。

facebook專頁「青春工藝 chingchun warehouse」晚上近10時上載片段，表示每輛經過政府總部門口的車都被截停搜查，有線新聞的採訪車亦被拍得卸下物品。消息人士透露，片中有線採訪車只是因工作需要，由有線人員卸下攝影機等工具；惟該部採訪車其後駛前時，遭警員截停並打開車門，以電筒照射並檢查車廂。據了解，有線新聞共有4部採訪車今晚在立法會及政府總部外遭警員截查。

有線採訪車遭截查

有線新聞部高級副總裁黃餘發向《明報》證實，有採訪車今晚駛經添美道警方路障時遭截停檢查。他引述現場有線新聞人員表示，所有經過路障的車都會被截查，當中包括有線採訪車，但暫未知道詳細情況。

晚上亦有市民「夜遊」添馬公園，並有大批市民在已關閉的政府總部東翼前地（公民廣場）外唱詩歌。其後逾50名警員增援，並走到添馬公園範圍，在場市民開始與警員口角及對警員報以噓聲。

另外，警方晚上在上環信德中心地下近港澳碼頭截查3名少年，搜獲頭盔、手套、噴漆、殺蟲水、壓縮氣體、打火機等。

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