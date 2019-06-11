【逃犯條例．反修例遊行】記協晤警　關注警清場粗暴干預採訪 (23:20)

記協在會上提供9宗新聞工作者遭警方阻撓採訪、搜查以及推撞的個案，主席楊健興指出，警方在清場行動中出現粗暴干預傳媒採訪的行為和言語，令記者感到被前線警員視為「麻煩製造者」，目的是阻礙警方執行職務。記協重申，記者在現場記錄警方的清場行動，令公眾清楚了解過程，對雙方都有好處。

記協新聞稿指出，警察公共關係科總警司謝振中在會上強調，警方沒有任何政策和原因要阻礙傳媒工作，包括訓練警員以照明燈干擾記者拍攝。他表示，警方十分重視傳媒意見，因此於4年多前成立傳媒聯絡隊，處理傳媒的要求及配合傳媒採訪，一直未見有重大問題，今次事件相信是場面太混亂而出現的特殊情況，他表示未來一兩天的行動將加派聯絡隊人手當值，協助在場記者。

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