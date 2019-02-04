【逃犯條例】困舊灣仔警署外被「抄牌」　90後留守者：沒辦法才賭上自己前途 (22:33)

「在香港生活多年，不是人人都打過交，可以和平解決問題的話，示威者一定選擇和平，但沒有辦法，才狠心賭上自己前途。」自言不熱中社運與抗爭的90後Sammi（化名），在周日（9日）參與反修訂《逃犯條例》遊行後留守立法會，她說不忍心丟下其他示威者離場，但入夜後親歷到警察「想打死人」般的驅散行動，示威者群龍無首，她才感到懼怕。
Sammi曾參與「雨傘運動」，但並非每次都走上最前線。傘運後社會充斥着無力感，她亦不例外，甚至認為「和理非」的遊行沒有作用。港府提出《逃犯條例》修訂引起的爭議，再令Sammi感到要站出來，甚至留守立法會，「我覺得沒有其他辦法，就算100萬人上街都沒有用」。
當晚接近周一（10日）凌晨零時，Sammi的同行友人幾乎全部離場，只餘她與男友站在添馬公園旁的天橋，掙扎是否繼續留守，「當時是最後機會，我們可以轉身就走，但最後選擇回到立法會示威區」。Sammi沒有怪責離場的友人，「的確有一刻，我在想自己沒有這麼偉大，但為什麽我們會搞到這樣……」
Sammi說，當晚示威者群龍無首、相當「驚青」，「警察前進一步，示威者急退五步」。她形容警察「想打死人」，當示威者正在後退，仍有手持警棍的交通警衝向人群，「其實每個出去的人都很害怕，沒有人想搞事；如果可以坐下，沒有人會站起來；如果可以只是站起來，沒有人會丟東西」。
Sammi最後與其他示威者被驅趕至在舊灣仔警署外，受警員包圍，至清晨被「抄牌」（記錄身分）才可離開。她說，當晚被困的不少是年輕人，身旁甚至是00後的「薯仔樣」男生，「為什麼其他人可以離開，要這班（年輕人）留下」。經歷過「和理非」，亦試過衝擊，她開始感受到過去本土派、勇武派被「冷嘲熱諷」的無奈。
立法會主席梁君彥今午（11日）宣布，下周四（20日）表決《逃犯條例》修訂，Sammi對港府漠視民意感到失望，惟礙於已被警察記錄身分，有可能被拘捕，她決定不出席今晚的集會；但如果運動能夠持續，她會考慮繼續參與反修例行動。
明報記者 許芳文
逃犯條例 相關報道：
金鐘站大批警員截查市民搜袋 民主派議員趕至對質 一度逾300人聚集
立法會秘書處發急件 即時關閉示威區 行政署關閉政總東翼前地至另行通知
警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警 料明日約2000人立法會外集會
社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」 44社福團體6‧12罷工
立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養
林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突
有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 示威者 留守者 警察 警棍 民陣 遊行 集會 雨傘運動 傘運 編輯推介