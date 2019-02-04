【逃犯條例】困舊灣仔警署外被「抄牌」　90後留守者：沒辦法才賭上自己前途 (22:33)

Sammi曾參與「雨傘運動」，但並非每次都走上最前線。傘運後社會充斥着無力感，她亦不例外，甚至認為「和理非」的遊行沒有作用。港府提出《逃犯條例》修訂引起的爭議，再令Sammi感到要站出來，甚至留守立法會，「我覺得沒有其他辦法，就算100萬人上街都沒有用」。

當晚接近周一（10日）凌晨零時，Sammi的同行友人幾乎全部離場，只餘她與男友站在添馬公園旁的天橋，掙扎是否繼續留守，「當時是最後機會，我們可以轉身就走，但最後選擇回到立法會示威區」。Sammi沒有怪責離場的友人，「的確有一刻，我在想自己沒有這麼偉大，但為什麽我們會搞到這樣……」

Sammi說，當晚示威者群龍無首、相當「驚青」，「警察前進一步，示威者急退五步」。她形容警察「想打死人」，當示威者正在後退，仍有手持警棍的交通警衝向人群，「其實每個出去的人都很害怕，沒有人想搞事；如果可以坐下，沒有人會站起來；如果可以只是站起來，沒有人會丟東西」。

Sammi最後與其他示威者被驅趕至在舊灣仔警署外，受警員包圍，至清晨被「抄牌」（記錄身分）才可離開。她說，當晚被困的不少是年輕人，身旁甚至是00後的「薯仔樣」男生，「為什麼其他人可以離開，要這班（年輕人）留下」。經歷過「和理非」，亦試過衝擊，她開始感受到過去本土派、勇武派被「冷嘲熱諷」的無奈。

立法會主席梁君彥今午（11日）宣布，下周四（20日）表決《逃犯條例》修訂，Sammi對港府漠視民意感到失望，惟礙於已被警察記錄身分，有可能被拘捕，她決定不出席今晚的集會；但如果運動能夠持續，她會考慮繼續參與反修例行動。

明報記者 許芳文

逃犯條例 相關報道：

留守者：黑衣人突湧現 稱「下班趕來找女友」

金鐘站大批警員截查市民搜袋 民主派議員趕至對質 一度逾300人聚集

警針對修例部署 今晚起每日5000警力 軍裝便裝全佩槍

台灣陸委會網站設「政府因應香港逃犯條例專區」

立法會秘書處發急件 即時關閉示威區 行政署關閉政總東翼前地至另行通知

周三立會特首質詢押後 民主派議員禮賓府請願促撤回修例

警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警 料明日約2000人立法會外集會

蔡若蓮：各校校本處理學生罷課 學生安全利益為先

英華書院校長回應學生罷課聯署：期終考試如期舉行

聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐

預留61小時審議 料下周四表決 梁君彥：時間十分寬鬆

社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」 44社福團體6‧12罷工

教協周六辦集思會 籌備全港教師罷課

7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級

44社福團體6‧12罷工 張超雄：林鄭月娥逼出來的

大學講師黎明發起6‧12立法會外絕食

立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

天主教香港教區籲各方克制 政府勿倉卒修例

葉國謙：修例為香港好 不擔心建制重演03年大敗歷史

中學校長會盼政府暫緩立法 不贊成師生罷課表達訴求

林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突

坊間醞釀罷市 鍾國斌：自己搵自己笨

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

英美官員關注修例 周庭赴日籲向港府施壓

有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課

家校會：堅決反對罷課 籲家長師生謹守崗位

基督教團體政總外辦72小時祈禱會 籲港府建制派轉軚或辭職

各界自發6．12罷工罷市

教育局：反對罷課 譴責暴力行為

11環團響應6．12罷市反修例

韋智達律師行支持員工「憑良心行事」罷工

周三恢復二讀 梁君彥冀議員理性：議會是「動口不動手」地方

梁君彥批153項修正案 禁議員攜「大聲公」入會議廳

社總籲社工周三集體請假立法會外反修例 有店舖貼文當日休業