【逃犯條例】外交部：堅定支持港府修例　回應紐國禁引渡疑犯：中國高度重視保護人權 (21:48)

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周一（10日）表示，「嚴重關切」（grave concern）香港修訂《逃犯條例》。中國外交部發言人耿爽今日（11日）在例行記者會稱，中央政府將繼續堅定支持香港特區政府修例，並要求美國停止以任何形式干預香港事務和中國內政。
耿爽表示，港府已就修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，廣泛聽取社會各界意見，積極回應並兩次調整修例草案。他指出，中方對美國就特區修例「發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不斷說三道四」，表示強烈不滿和堅決反對，要求美方客觀公正看待香港特區政府依法修例。
另外，新西蘭籍韓國男子Kim Kyung Yup涉於2009年，在上海殺害性工作者，新西蘭上訴庭11日批准撤銷當局移交他到中國審訊的決定，並下令當局徹查中國法治是否符合國際人權公約、查明中國司法機構受到政治控制的程度，以及Kim能否在中國獲得公平審訊。耿爽回應稱中國「高度重視保護和促進人權」，「司法體系有效保障犯罪嫌疑人各項合法權利，司法領域人權保障建設成就有目共睹」。他呼籲新西蘭公正處理中國的引渡要求，盡快把Kim引渡到中國受審。
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