【逃犯條例】撐修例聯盟周三早送水慰問前線警察　稱街頭政治表達不恰當 (21:36)

修訂《逃犯條例》引起社會爭議，支持修例的「保公義撐修例大聯盟」召集人、全國政協委員黃英豪今日（11日）見記者，稱支持政府明日就修例在立法會大會恢復二讀，希望盡快通過草案。大聯盟原本明日會到立法會示威區支持議員，但見到警方對立法會附近「有控制」，故不會到場表達意見，改為明早去警察總部送水和乾糧慰問前線警察。
至於以目前情况，明日（12日）恢復二讀是否適當，黃英豪反問，「是否人出得多、聲大啲，政府就要聽晒你話？」他認為應透過立法會內的民意代表審議草案，街頭政治表達是不恰當。
黃英豪稱，周日（9日）上街反對修例的遊行人數，沒有超出聯盟預期，他認為有二三十萬人參加，而外國駐港機構都有動員；大聯盟不會舉行大遊行，強調不是示弱或沒有能力，而是難保不會出現騷亂，而市民不會願意見到碰撞。他又強烈譴責周日遊行後出現的衝突，稱香港警方已經十分克制，在外國「話唔定會開槍」。
撐修例簽名至今收集逾85萬
大聯盟組織的網上聯署由周日收集到71萬個簽名，至今日已經收到逾85萬，但網站受到大流量黑客攻擊。
同場的前警務處長、全國政協鄧竟成亦表示，周日衝突中警方表現克制；他過去一星期心情矛盾，對於周日發生衝突感到傷心。他說，民陣遊行後留下比較激進的年輕人，質疑這些年輕人是為民陣呼籲的原因上街，還是為製造與警方的對立，稱他們的行為「好易搞出人命」。鄧竟成又稱，看到網上的資訊更「得人驚」，形容有年輕人想癱瘓香港，使用武器、計劃衝擊警方，他批評是暴徒行為，籲表達意見要守法。
逃犯條例 相關報道：
金鐘站大批警員截查市民搜袋 民主派議員趕至對質 一度逾300人聚集
立法會秘書處發急件 即時關閉示威區 行政署關閉政總東翼前地至另行通知
警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警 料明日約2000人立法會外集會
社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」 44社福團體6‧12罷工
立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養
林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突
有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 保公義撐修例大聯盟 黃英豪 鄧竟成 編輯推介