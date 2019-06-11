【逃犯條例】撐修例聯盟周三早送水慰問前線警察　稱街頭政治表達不恰當 (21:36)

至於以目前情况，明日（12日）恢復二讀是否適當，黃英豪反問，「是否人出得多、聲大啲，政府就要聽晒你話？」他認為應透過立法會內的民意代表審議草案，街頭政治表達是不恰當。

黃英豪稱，周日（9日）上街反對修例的遊行人數，沒有超出聯盟預期，他認為有二三十萬人參加，而外國駐港機構都有動員；大聯盟不會舉行大遊行，強調不是示弱或沒有能力，而是難保不會出現騷亂，而市民不會願意見到碰撞。他又強烈譴責周日遊行後出現的衝突，稱香港警方已經十分克制，在外國「話唔定會開槍」。

撐修例簽名至今收集逾85萬

大聯盟組織的網上聯署由周日收集到71萬個簽名，至今日已經收到逾85萬，但網站受到大流量黑客攻擊。

同場的前警務處長、全國政協鄧竟成亦表示，周日衝突中警方表現克制；他過去一星期心情矛盾，對於周日發生衝突感到傷心。他說，民陣遊行後留下比較激進的年輕人，質疑這些年輕人是為民陣呼籲的原因上街，還是為製造與警方的對立，稱他們的行為「好易搞出人命」。鄧竟成又稱，看到網上的資訊更「得人驚」，形容有年輕人想癱瘓香港，使用武器、計劃衝擊警方，他批評是暴徒行為，籲表達意見要守法。

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