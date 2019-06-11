【逃犯條例．短片】金鐘站大批警員截查市民搜袋　民陣人權監察譴責濫權 (22:36)

【22:36更新】民間人權陣線強烈譴責警方晚上出動大批警員搜查金鐘地鐵站的行人；警方此舉濫用警權，製造白色恐怖，令市民不敢參加和平集會。
民陣強調，警方胡亂出動大量部隊直接導致警民衝突，絕對有可能導致在地鐵站內的市民受傷，警方屆時必需負上全責。民陣要求警方為今晚在金鐘站的濫權行為向市民大眾道歉，停止限制市民的人身自由和其公民權利。
香港人權監察對於有數名青少年遭截查期間，在未有搜獲可疑物品的情况下被安排在人流眾多的閘機前一字排開，人權監察譴責警方濫用截停搜查權力，反對警方不必要地拘留被截查的青少年，並涉及施以有辱人格的處遇。
人權監察強調，警方不得把所有年輕人視為罪犯，而罪犯的人權也必須受到保障，指出搜查後沒發現但仍限制人身自由，屬非法禁錮。
【21:19】《逃犯條例》修訂明日（12日）在立法會恢復二讀，有網上團體號召市民今晚開始包圍立法會總部示威。警方今晚（11日）起在金鐘多個地點佈防，其中金鐘站傍晚開始部署「重兵」，增派人手截查，其中警方主力截查青年及佩戴背囊或口罩的人，不少青年在金鐘站出閘即被警方截查，以及搜查隨身物品。警方至晚上約9時05分離開金鐘站。
據《明報》記者觀察，金鐘站出口大堂最少有五六十名警員及便衣探員，不少警員帶同盾牌。有被搜查的青年遭警員要求「貼牆」。
多名民主派議員到金鐘站與警方對質。民主黨林卓廷斥責警員離譜、濫權，指出市民需守住自身權利，「並非警方要求點做就點做」。公民黨楊岳橋詢問警方是以何準則決定是否搜市民身。警員僅重申依照警方準則辦事，觸發在場不少市民圍觀及起哄，並斥責警方無理執法。記者現場觀察到有最少300人聚集。
金鐘海富中心外亦有約30警員駐守。市民鄭先生乘搭巴士到金鐘，他行經海富中心外麥當勞時被警員截查，共有3名警員問話、拍攝及搜查背囊。
鄭先生說，警員首先問其身分，詢問他是否學生，他並無回應。其後，警員問他去哪一位置，鄭先生表示打算去政總一間咖啡店。警員要求搜查其背囊褲袋，惟沒有交代以什麼理由搜查，其間有警員拍攝，為時約3分鐘。
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