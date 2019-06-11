【逃犯條例．短片】金鐘站大批警員截查市民搜袋　民陣人權監察譴責濫權 (22:36)

民陣強調，警方胡亂出動大量部隊直接導致警民衝突，絕對有可能導致在地鐵站內的市民受傷，警方屆時必需負上全責。民陣要求警方為今晚在金鐘站的濫權行為向市民大眾道歉，停止限制市民的人身自由和其公民權利。

香港人權監察對於有數名青少年遭截查期間，在未有搜獲可疑物品的情况下被安排在人流眾多的閘機前一字排開，人權監察譴責警方濫用截停搜查權力，反對警方不必要地拘留被截查的青少年，並涉及施以有辱人格的處遇。

人權監察強調，警方不得把所有年輕人視為罪犯，而罪犯的人權也必須受到保障，指出搜查後沒發現但仍限制人身自由，屬非法禁錮。

【21:19】《逃犯條例》修訂明日（12日）在立法會恢復二讀，有網上團體號召市民今晚開始包圍立法會總部示威。警方今晚（11日）起在金鐘多個地點佈防，其中金鐘站傍晚開始部署「重兵」，增派人手截查，其中警方主力截查青年及佩戴背囊或口罩的人，不少青年在金鐘站出閘即被警方截查，以及搜查隨身物品。警方至晚上約9時05分離開金鐘站。

據《明報》記者觀察，金鐘站出口大堂最少有五六十名警員及便衣探員，不少警員帶同盾牌。有被搜查的青年遭警員要求「貼牆」。

多名民主派議員到金鐘站與警方對質。民主黨林卓廷斥責警員離譜、濫權，指出市民需守住自身權利，「並非警方要求點做就點做」。公民黨楊岳橋詢問警方是以何準則決定是否搜市民身。警員僅重申依照警方準則辦事，觸發在場不少市民圍觀及起哄，並斥責警方無理執法。記者現場觀察到有最少300人聚集。

金鐘海富中心外亦有約30警員駐守。市民鄭先生乘搭巴士到金鐘，他行經海富中心外麥當勞時被警員截查，共有3名警員問話、拍攝及搜查背囊。

鄭先生說，警員首先問其身分，詢問他是否學生，他並無回應。其後，警員問他去哪一位置，鄭先生表示打算去政總一間咖啡店。警員要求搜查其背囊褲袋，惟沒有交代以什麼理由搜查，其間有警員拍攝，為時約3分鐘。

逃犯條例 相關報道：

預留61小時審議 料下周四表決 梁君彥：時間十分寬鬆

警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警 料明日約2000人立法會外集會

警針對修例部署 今晚起每日5000警力 軍裝便裝全佩槍

立法會秘書處發急件 即時關閉示威區 行政署關閉政總東翼前地至另行通知

周三立會特首質詢押後 民主派議員禮賓府請願促撤回修例

台灣陸委會網站設「政府因應香港逃犯條例專區」

蔡若蓮：各校校本處理學生罷課 學生安全利益為先

英華書院校長回應學生罷課聯署：期終考試如期舉行

聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐

社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」 44社福團體6‧12罷工

教協周六辦集思會 籌備全港教師罷課

7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級

44社福團體6‧12罷工 張超雄：林鄭月娥逼出來的

大學講師黎明發起6‧12立法會外絕食

立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

天主教香港教區籲各方克制 政府勿倉卒修例

葉國謙：修例為香港好 不擔心建制重演03年大敗歷史

中學校長會盼政府暫緩立法 不贊成師生罷課表達訴求

林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突

坊間醞釀罷市 鍾國斌：自己搵自己笨

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

英美官員關注修例 周庭赴日籲向港府施壓

有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課

家校會：堅決反對罷課 籲家長師生謹守崗位

基督教團體政總外辦72小時祈禱會 籲港府建制派轉軚或辭職

各界自發6．12罷工罷市

教育局：反對罷課 譴責暴力行為

11環團響應6．12罷市反修例

韋智達律師行支持員工「憑良心行事」罷工

周三恢復二讀 梁君彥冀議員理性：議會是「動口不動手」地方

梁君彥批153項修正案 禁議員攜「大聲公」入會議廳

社總籲社工周三集體請假立法會外反修例 有店舖貼文當日休業