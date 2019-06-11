【逃犯條例】九巴職工會籲車長12日緊守崗位　時刻保持忍讓專業精神 (20:48)

《逃犯條例》修訂草案明日（12日）在立法會恢復二讀辯論，觸動有團體網上發起和參與罷市、罷課及罷工，到立法會大樓外圍反對政府做法。九巴職員權益工會發表聲明，表示理解到將會有大量香港市民前往立法會及政府總部一帶，表達對議案的關注，呼籲各位前線同事明天緊守崗位，以確保市民能夠安全及順利到達中區目的地。
九巴職員權益工會表示，工會是由一群守護香港的市民所組成，並支持以人權、自由及法治的香港社會，亦指出由於明天路面情况不可預計，多處途經地方或會嚴重擠塞，為了市民安全起見，呼籲各車長跟從公司《車長安全駕駛手冊》中的駕駛指引，確保乘客及其他道路使用者的安全，同時請各廣大香港市民體諒明天的情況，「香港人，加油！」
此外，九巴職員權益工會提醒，車長時刻保持忍讓的專業精神，確保乘客有舒適的乘車旅程，同時謹記不論在市區或高速公路時，使用安全車速行車，盡量禮讓予其他道路使用者，並要求車長進站時排隊，「一架跟一架」，以及把巴士停靠至站牌後，才可開啟前、後門讓乘客上落。
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