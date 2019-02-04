【逃犯條例】旗下醫療殯葬服務響應罷工　范寧醫生：醫管局應停開會關注修例 (20:33)

有團體號召明日（12日）罷工罷市反對修訂《逃犯條例》，響應的企業、行業愈來愈多，多個醫療服務提供者包括西醫、中醫、牙醫，以至殯葬服務亦響應。有響應罷工的醫療服務機構批評，《逃犯條例》會令廣大市民失去免於恐懼的自由，要求政府立即撤回草案，其在公立醫院工作的醫生主席亦呼籲，醫管局管理層明日應停止開會，關注今次修例。
由無國界醫生前主席范寧醫生創辦的慈善醫療服務組織「醫護行者」，今午（11日）在社交媒體發表罷工聲明，將於明日罷工，並要求政府立即撤回《逃犯條例》修訂草案。聲明指出，若逃犯條例修訂草案通過，將會令廣大市民失去免於恐懼的自由，並有極大機會衝擊各專職醫護及社福人員專業守則中，對維護公眾福祉、促進社會公義的基本價值觀及信念。
醫護行者希望藉罷工，表達促進及提高個人、家庭、機構、社群和香港福祉與健康的決心，並就罷工而暫時影響的服務支援，向所有服務使用者致歉，懇請大眾明白健康公平建基於一個公義的社會。
范寧創立的另一間慈善殮葬商亦將於同日罷工。范寧接受《明報》查詢時表示，醫護行者的葵青健康中心「葵家社康匯」明日除已預約的服務會繼續，其他恆常服務會暫停；「毋忘愛」只會接聽緊急求助電話，如支援在家死亡、有親人離世需要支援，所有其他生命教育和喪禮服務都會暫停。
身兼公立醫院外科醫生的范寧認為，公立醫院前線醫護人員難罷工，但呼籲醫管局管理層和非臨牀工作人員，明日應暫停不必要的會議和工作，關注《逃犯條例》修訂。
中醫界特首選委關家倫位於太子的「翰林中醫診所」，在社交網站貼文：「港病膏肓入，醫師採藥去」，明日休診一日。私人執業西醫歐陽英傑亦在社交網站帖文，表示響應反送中罷市，望病人體諒。葵芳的祈諾牙科診所及通告宣布明日休業一日，呼籲全港商戶員工加入罷工罷市。
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